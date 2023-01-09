Hayat Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan için Almanyada cenaze namazı kılındı
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Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan için Almanya’da cenaze namazı kılındı

Almanya’da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden İslami edebiyatın öncü isimlerinden Yaşar Kaplan için Köln kentinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Kaplan’ın cenazesi, Ankara’ya gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan için Almanya’da cenaze namazı kılındı
Mütefekkir yazar​ Yaşar Kaplan için Almanya’da cenaze namazı kılındı.

Yaşar Kaplan, önceki gün Almanya’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Kaplan için bugün Köln Fatih Cami’sinde cenaze namazı kılındı.

Kaplan’ın cenaze namazını kıldıran IGMG Genel Başkan Yardımcısı Celil Yalınkılıç yaptığı açıklamada, “Gurbette ölen değerli bir yazar kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. 1980 ve 1990’lı yıllarda çıkarmış olduğu dergiler, yazmış olduğu yazılar ve kitaplarıyla Türkiye’deki Müslüman gençlerin üzerinde çok ciddi etkisi, tesiri, yetişmesinde büyük emeği olmuş olan büyük mütefekkir yazarımızdandır“ dedi.

Kaplan’ın darbe dönemlerinde tavizsiz tutumu ile tanındığına dikkat çeken Yalınkılıç, “28 Şubat sürecinde göstermiş olduğu dirayet sebebiyle de mahkum edildi. Uzun yıllardan beri gurbette hicret hayatı yaşadığı hastalıklar çekti, büyük acılar yaşadı ve nihayetinde emanetini Rabbine gurbette teslim etti. Biz de bugün Müslümanlar olarak kardeşlik vazifemizi yerine getirmiş olduk cenabı Allah kendisine rahmet eylesin taksiratını affetsin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Yaşar Kaplan.
Yaşar Kaplan.

Cenaze namazına Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) eski Genel Başkanı Süleyman Çelik, Milli Görüş genel merkez çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve üyeleri katıldı.

YARIN TECEDDİN DERGAHI HAZİRESİ'NE DEFNEDİLECEK

Cenaze namazının ardından Ankara’ya uğurlanan Kaplan’ın cenazesi yarın Ankara Hacı Bayram Veli Camisi’nde kılınacak namazın ardından Taceddin Dergahı Haziresi’ne defnedilmesi planlanıyor.

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