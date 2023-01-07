Hayat Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti
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Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti

Mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, 71 yaşında Almanya'da vefat etti.

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Haber Merkezi AA
Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti
Yaşar Kaplan hayatını kaybetti.

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Kaplan, sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Kaplan'ın vefatının ardından dostları ve sevenleri sosyal medyada baş sağlığı diledi.

Yaşar Kaplan'ın öz geçmişi

Niğde'de 1952'de dünyaya gelen Kaplan, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde tamamlandı. Ardından İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İller Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Mila Haber Ajansında yazı işleri müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık görevlerinde bulunan Kaplan, dört ayrı eserinden dolayı yargılandı, Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle 3 yıla yakın cezaevinde kaldı.

Kaplan, cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya'ya gidene kadar Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

İslamcı edebiyatın 1980'li yıllardaki ünlü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, hikaye, deneme ve eleştiri yazılarını kendi adı ve müstear imzalarla Edebiyat, kurucusu olduğu Aylık Dergi ve Meydan dergilerinde yayımladı. Yönettiği Aylık Dergi'de aktüel konulara getirdiği yaklaşımlarla hikayeciliğinin yanı sıra deneme ve eleştirileriyle de ilgi topladı.

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