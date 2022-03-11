Hayat Obi-Wan Kenobiden ilk fragman
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Obi-Wan Kenobi’den ilk fragman

George Lucas’ın 1977 yılında oluşturduğu kurgusal evren Star Wars, aradan geçen 44 yıla rağmen büyümeye devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Obi-Wan Kenobi’den ilk fragman
Obi-Wan Kenobi

George Lucas’ın 1977 yılında oluşturduğu kurgusal evren Star Wars, aradan geçen 44 yıla rağmen büyümeye devam ediyor. Kitaplar, filmler, çizgi romanlar ve bilgisayar oyunlarının yanı sıra dizilerle de genişleyen evrene yeni bir üye daha ekleniyor.

Ocak ayında yayınlanan The Book of Boba Fett dizisinden sonra Obi-Wan Kenobi dizisi de hayranlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 25 Mayıs’ta ilk bölümü yayınlanacak diziden ilk fragman yayınlandı. Star Wars evreninin ikinci üçlemesinin son filmi olan Revenge of The Sith’ten 10 yıl sonrasında geçecek olan dizi, Jedi ustası Obi-Wan Kenobi’nin hayatını anlatacak.

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