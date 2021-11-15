Sadakataşı kış yardımlarına başladı

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal koordinasyonunda Macaristan’da bulunan yardım ekibi Tiszalök ve Budapeşte’de 200 aileye birer ton yakacak odun dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek bölgede önümüzdeki günlerde yakacak dağıtımlarına devam edecek.

İslam coğrafyalarında yaşanan krizlerin devam etmesi ile birlikte soğuk havaların gelmesi, bu bölgelerde hayata tutunmaya çalışan insanların çok zor koşullar altında yaşamasına neden oluyor. Son yıllarda komşu bölgelerde yaşanan savaşlar ve işgaller neticesinde milyonlarca insan göç etti. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Suriye ve Lübnan’da mülteci kamplarında yaşayan ihtiyaç sahipleri kış aylarını derme çatma çadır ve ısıtıcılardan yoksun bir şekilde geçirmekte.

9 ülkeye kış yardımı ulaştırılacak

Dernek, kış kampanyası kapsamında Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Suriye, Filistin ve Lübnan’da battaniye, bot, mont, gıda kolisi, yakacak ve soba dağıtımları gerçekleştirecek.

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Kış yardımları için Macaristan’da bulunan Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dernek olarak bu yıl başta ülkemiz olmak üzere kardeş coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize kışlık yardımlar ulaştıracağız. Çalışmalarımızın ilk etabında Macaristan’da yakacak odun dağıtımı gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu kış yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.