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Şarkıcı Serpil Barlas'ın cenazesi yarın toprağa verilecek (Serpil Barlas kimdir?)

Şarkıcı Serpil Barlas'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği sebebiyle 64 yaşında hayata veda etti. Barlas'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Haber Merkezi AA
Serpil Barlas
Serpil Barlas

Sanatçı Serpil Barlas önceki akşam, İstanbul Beşiktaş'taki evinde, ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçılar Sabahat Akkiraz, Cahit Berkay ve Nedim Saban, sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan 64 yaşındaki Serpil Barlas, aynı zamanda Türk sanat müziği sanatçısı Aysel İpar'ın kızıydı.

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Sanatçı Serpil Barlas'ın hayatı ve biyografisi vefat haberi ile merak konusu oldu. Kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenilen Barlas 64 yaşındaydı. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olan ünlü popçu ' Oldu Olanlar' adlı parça ile adından söz ettirmiştir. Single hazırlıkları içinde olan sanatçı, Nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.

SERPİL BARLAS KİMDİR?

Serpil Barlas 1957 İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat. 1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında sanat hayatına başlamıştır. Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır. 1970 yılında Altın Ses Yarışması'nda Nilüfer'in ardından ikinci olmuştur. 1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurmuş ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar adlı parça ile adından söz ettirmiştir. 1978'de Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katılmıştır.

1978 yılında ABD'ne yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. 1993 yılında Türkiye'ye dönüşünden sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaparak sanat camiasında bir ilke imza atmıştır. Toplumsal konularda yaptığı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış ve ünlü müzisyen Uğur Dikmen'in desteğiyle yaptığı albümlerinde bu konulara temas eden "Benim Adım İnsan", "Sahipsiz Çocuklar" , "Bosna" adlı şarkıları ile üstlendiği misyonu savunmaya çalışmıştır.

Flash TV'de 3 sene (1998-2001) "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sunmuştur.

YENİ BİR SINGLE HAZIRLIYORDU

Son olarak bir single hazırlıkları içinde olan sanatçı, nisan ayında stüdyoya girmeyi planlıyordu.

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