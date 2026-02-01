Tüketici şikayetleri şaşırttı

Türkiye'de tüketici hakem heyetlerine geçen yıl yapılan başvurulardan bazıları ilginç taleplerle dikkati çekti. Tüketiciler Birliği, 2025'te 907 bin 515 tüketici, aldıkları hizmet veya maldan memnun kalmadıkları için hakem heyetlerine başvuruda bulundu. Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetler gelirken, bunların yaklaşık yüzde 50'si tüketici lehine sonuçlandı. 2024'te 755 bin 907 olan başvuru sayısı ise 2025'te yüzde 20 artış gösterdi. Türkiye'nin çeşitli illerinde tüketiciler hem il hem de ilçe tüketici hakem heyetlerine ilginç başvurularda bulundu.

İLGİNÇ ŞİKAYETLER GELDİ

Giresun'da bir vatandaş, köpeğine ilgisiz davrandığı iddiasıyla veterineri tüketici hakem heyetine şikayet etti. Hakem heyeti, şikayeti reddetti. Erzurum'da bir firmaya ait su dolu pet şişenin kapağını açamayan vatandaş, parmağının iltihap topladığını öne sürerek fabrikanın kapatılması yönünde tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Heyet, başvuruyu "görev alanı dışı" olarak değerlendirerek geri çevirdi. Giresun'da mağazadan tabak satın alan bir tüketici, yemek esnasında kaşık ve çatalı tabağa sürtünce ortaya çıkan tiz sesten iştahının kaçtığını iddia ederek, tabağın iade alınması için tüketici hakem heyetine başvurdu.

849 BİN BAŞVURU KARARA BAĞLANDI

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2025 yılında Türkiye'de 907 bin 515 kişinin tüketici hakem heyetlerine müracaat ettiğini ve 849 bin 143 başvurunun karara bağlandığını söyledi. Şahin,k arara bağlanan başvuruların yüzde 50'sinin tüketici lehine, yüzde 50'sinin aleyhine sonuçlandığını dile getirdi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile değeri 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor, 186 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerine başvuruluyor.

Hasarı otoyol işletmecisi karşıladı

Hakem heyetine gelen şikayetlerden bazıları emsal niteliğindeydi. Bir otoyolda önüne çıkan köpeğe çarpan sürücü, araçta oluşan hasarın ardından otoyolun güvenliğinin yolu işleten şirkete ait olduğunu belirterek, tüketici hakem heyetine şikayet etti. Talebi kabul edilen tüketiciye aracın tamir masraf ücreti 133 bin lira iade edildi.







