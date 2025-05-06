Türk ajansı İngiltere'deki başarılarıyla Hackney Belediye Başkanı'ndan övgü aldı

Mayfair Dijital Ajansı'nın kurucuları Alaattin Çağıl ve Dr. Murat Dağıtmaç, ajanslarının büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde London Turkish Community tarafından düzenlenen prestijli bir etkinlikte Hackney Belediye Başkanı Caroline Woodley tarafından teşekkür plaketi takdim edilen ajans, başarılarıyla sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada adından söz ettiriyor.

Başkan Woodley, ajansın İngiltere'deki dijital alanındaki etkili çalışmaları ve Türk firmalarının küresel düzeyde sağladığı katkıların önemine dikkat çekerek, Mayfair Dijital Ajansı'nı kutladı. Türk girişimcilerin, yerel halkla ve farklı kültürlerle olan etkileşiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Woodley, Mayfair Dijital Ajansı'nı daha yakından tanımak için önümüzdeki dönemde belediye etkinliklerine davet etti.

Bu durum, Mayfair Dijital Ajansı'nın yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda kültürel bağlamda da büyük bir takdir topladığının bir göstergesi oldu. Türkiye'den İngiltere'ye ve dünya çapına yayılan başarı hikayeleriyle, hem yerel hem de uluslararası arenada güçlü bir iz bırakan ajans, Hackney Belediye Başkanı'ndan aldığı teşekkür plaketiyle uluslararası başarılarının altını bir kez daha çizdi. Ajans yönetimi Alaattin Çağıl ve Dr. Murat Dağıtmaç, bu teşekkürün kendilerine daha fazla sorumluluk yüklediğini ve küresel ölçekte daha büyük projelere imza atacaklarını belirttiler.