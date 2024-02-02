Türk halkını ikiye bölen çorba: Kiminin en sevdiği kimi ise 'Ağzıma sürmem' diyor

Araştırma Türk halkının çorbayı yüzde 80,5 ile en fazla kış mevsiminde tükettiğini ve yüzde 54,9 ile şifa kaynağı olarak gördüğünü de ortaya koydu.





Kelle paça liderliği bırakmadı

Areda Piar araştırma şirketi Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla 4 Şubat Dünya Ev Yapımı Çorba Günü’ne özel çorba tüketimine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Areda Piar’ın ilk olarak 2022 yılında gerçekleştirdiği çorba araştırmasında Türk halkının tercihi yüzde 23,7 ile kelle paça olmuştu. Aynı araştırma 2024 yılının ilk ayında tekrar gerçekleştirildi ve Türk halkının en sevdiği çorba yüzde 24,4 ile yine kelle paça oldu.





Peki, Türk halkının kelle paça çorbasından sonra en sevdiği diğer çorbalar hangileri? Araştırmaya göre Türk halkı kelle paça çorbasından sonra ikinci sırada yüzde 18,8 ile mercimek çorbasını, üçüncü sırada yüzde 10,9 ile işkembe çorbasını, dördüncü sırada yüzde 9,4 ile tarhana çorbasını ve beşinci sırada yüzde 7,8 ile yayla çorbasını seviyor.





Diğer çorbalar ise sırasıyla; yüzde 6,5 domates çorbası, yüzde 4,9 ezogelin çorbası, yüzde 4,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,4 ayran çorbası, yüzde 2,4 mantar çorbası, yüzde 2,1 beyran çorbası, yüzde 1,6 düğün çorbası, yüzde 1,1 arabaşı çorbası, yüzde 1,1 şehriye çorbası, yüzde 0,8 balık çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası ve yüzde 0,5 karalahana çorbası.

Çorbacıya kelle paça, işkembe ve beyran için gidilir

Türkiye’de çorbacıya gitme kültürünün oldukça yaygın olduğu bilinir. Çorbacılar, sadece yemek için gidilen mekanlar değil aynı zamanda keyifli sohbet ortamı yaratmanın da bir aracı haline gelmiştir. Özellikle bazı bölge ve yörelerde bulunan çorbacıların sadece gece saatlerinde açık olması ve yahut kahvaltıda yalnızca çorba ikram etmesi, ülkemizdeki çorba tüketim kültürünü yansıtan güzel örneklerdendir.





Araştırmada bu kültüre de mercek tutuluyor ve çorbacıya gitme saatleri halka soruluyor. Katılımcıların yüzde 29,6’sı çorbacıya gece gittiğini belirtiyor. Yüzde 28,7’si akşam, yüzde 26,3’ü sabah ve yüzde 15,4’ü öğlen gitmeyi tercih ediyor.





Kesinlikle çorbacıda içilmesi gereken çorba çeşitleri sorulduğunda da katılımcılar yüzde 47 ile ilk sıraya kelle paçayı taşıyor. Yüzde 21,6 ile işkembe çorbası ikinci, yüzde 13,1 ile beyran çorbası üçüncü sırada, yüzde 9,3 ile mercimek çorbası dördüncü sırada yer alıyor.





Çorbacıda içilir denilen diğer çorbalar ise; yüzde 2,1 ezogelin çorbası, yüzde 1,5 balık çorbası, yüzde 0,8 tarhana çorbası, yüzde 0,8 domates çorbası, yüzde 0,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 0,8 karalahana çorbası, yüzde 0,5 mantar çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası, yüzde 0,3 yayla çorbası ve yüzde 0,3 ayran çorbası.





Türk halkı çorbayı “Şifa Kaynağı” olarak görüyor

Türkiye’de çorbalar sadece lezzetli birer yemek değil, aynı zamanda şifa kaynağı olarak da değerlendiriliyor. Geleneksel olarak bazı çorba tarifleri halk arasında soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülerek tüketilebiliyor. Bu inanç, araştırmanın sonuçlarına da yansıyor ve halkın yüzde 54,9’unun çorbanın şifa kaynağı olduğunu düşündüğü ortaya çıkıyor. Yüzde 31,6’sı çorbayı içini ısıtan bir lezzet olarak tanımlıyor ve yüzde 13,5’i ise kalabalık sofraları çağrıştırdığını söylüyor.

Çorbayı bir şifa kaynağı olarak gören Türk halkı, çorbayı yüzde 80,5 ile en fazla kış mevsiminde tüketiyor. Yüzde 14,1’i sonbahar, yüzde 2,8’i yaz ve yüzde 2,6’sı ilkbahar mevsiminde tüketmeyi tercih ediyor.

“Asla Yemem” denilen çorba ikilisi: Kelle paça ve Karalahana

Araştırma kapsamında Türk halkına asla yemem dedikleri çorba çeşitleri de soruldu ve ilk sırada yüzde 17,7 ile kelle paça, ikinci sırada ise yüzde 15,9 ile karalahana çorbası yer aldı.

“Asla yemem” denilen çorba çeşitlerinden diğerleri ise sırasıyla şu şekilde: Yüzde 15,2 balık çorbası, yüzde 14,9 işkembe çorbası, yüzde 6,9 mercimek çorbası, yüzde 4,1 beyran çorbası, yüzde 4,1 arabaşı çorbası, yüzde 4,1 mantar çorbası, yüzde 3,3 domates çorbası, yüzde 3,3 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,8 ayran çorbası, yüzde 1,8 düğün çorbası, yüzde 1,5 tarhana çorbası, yüzde 1,3 ezogelin çorbası, yüzde 1,3 yayla çorbası, yüzde 0,8 şehriye çorbası ve yüzde 0,8 sebze çorbası.





Araştırma Metodoloji

Türkiye genelinde 1.100 kişinin katıldığı ve 15 - 23 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.







