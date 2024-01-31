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Areda Survey araştırdı: Belediyeler her kesimi temsil edecek kültürel faaliyetlerde bulunuyor mu?

Areda Survey araştırma şirketi, belediyelerin kültürel faaliyetleriyle ilgili hizmetlerin halktaki yansımasını araştırdı. Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katıldığı araştırmada, halkın yüzde 72,2’si belediyelerin kültürel faaliyetlere yönelik hizmetlerini yetersiz buluyor. Yüzde 69,6’sı ise belediyelerin her kesimi temsil edecek şekilde kültürel faaliyetler düzenlemediğini düşünüyor.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:02 - 31/01/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Areda'nın araştırmasına göre, belediyelerin kültürel faaliyetleri yetersiz.
Areda'nın araştırmasına göre, belediyelerin kültürel faaliyetleri yetersiz.

Areda Survey araştırma şirketi, belediyelerin kültürel faaliyetleriyle ilgili hizmetlerin halktaki yansımasını araştırdı.

Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katıldığı araştırmada, son verilere göre
halkın yüzde 72,2’si belediyelerin kültürel faaliyetlere yönelik hizmetlerini yetersiz buluyor.
Aynı araştırma geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı. 2021’de belediyelerin kültürel hizmetlerini yetersiz görenler yüzde 67,4 iken, 2022’de bu oran yüzde 62,1 olduğu görülüyordu.

Belediyeler her kesimi temsil eden kültürel faaliyetler yapmıyor

Aynı araştırmada, belediyelerin kültürel faaliyetlerini gerçekleştirirken farklı kesimleri temsiliyet durumları da soruldu.
Katılımcıların yüzde 69,6’sı belediyelerin yaptığı kültürel faaliyetlerin her kesimi temsil etmediği düşüncesinde.
2021 yılında bu oran yüzde 72,3 iken 2022’de yüzde 67,4’dü.

#Areda Survey
#Belediye
#Anket
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