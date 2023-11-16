Türk siyaset ve kültür hayatının ender dostluğu kitaplaştı

Prof. Dr. İsmail Türkoğlu ve Prof. Dr. Ömür Ceylan tarafından yayıma hazırlanan eser, “Ahmet Ferit’e Mektuplar” adıyla okura sunuldu. 31 yıllık mektuplaşma, 2. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e dönemin politik ve düşünsel iklimine dair ipuçları sunuyor. Mektupların orijinal hâllerine yer verilen kitapta, okurlar Akçura ve Tek’i daha yakından tanıyacak, ikilinin gölgede kalan yaşamları gün yüzüne çıkacak. Hemen hemen her hafta birbirlerine yazan ikilinin mektupları; Rusya Türklerinin 1905 İhtilali sonrası giriştikleri siyasi mücadelenin tarihinden Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı kitabın yazılış serüvenine kadar farklı olaylara ışık tutuyor.

Kitaba büyük emek veren Türkoğlu ve Ceylan, ikilinin yıllara yayılan dostluğunu şu sözlerle aktardı: “Yusuf Akçura ve Ahmet Ferit Tek, Kuleli Askerî Lisesi’nde başlayan samimiyetlerini, Akçura’nın vefatına dek sürdürmüş iki yakın dosttur. Yusuf Akçura’nın 1903’te Fransa’dan Rusya’ya dönüşüyle yoğunlaşmaya başlayan mektuplaşmalar, 1935’e kadar devam etmiştir. Ahmet Ferit Tek’in 1925’te Hariciye Vekâleti’nde görevlendirilmesiyle mektuplaşmalar yeniden başlamıştır. Mektuplardan anlaşıldığı üzere birbirlerine hemen hemen her hafta mektup yazmışlardır. Birbirlerini bu derece seven, saygı duyan iki dost herhâlde Türk siyaset ve kültür hayatında enderdir.”