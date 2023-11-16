|
Hayat

Türk siyaset ve kültür hayatının ender dostluğu kitaplaştı

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) siyasetçi ve fikir insanı Yusuf Akçura ve ilk İçişleri Bakanımız Ahmet Ferit Tek’in 1902-1933 yılları arasındaki mektuplaşmalarını yayımladı.

04:00 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:36 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Prof. Dr. İsmail Türkoğlu ve Prof. Dr. Ömür Ceylan tarafından yayıma hazırlanan eser, “Ahmet Ferit’e Mektuplar” adıyla okura sunuldu. 31 yıllık mektuplaşma, 2. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e dönemin politik ve düşünsel iklimine dair ipuçları sunuyor. Mektupların orijinal hâllerine yer verilen kitapta, okurlar Akçura ve Tek’i daha yakından tanıyacak, ikilinin gölgede kalan yaşamları gün yüzüne çıkacak. Hemen hemen her hafta birbirlerine yazan ikilinin mektupları; Rusya Türklerinin 1905 İhtilali sonrası giriştikleri siyasi mücadelenin tarihinden Akçura’nın “Üç Tarz-ı Siyaset” adlı kitabın yazılış serüvenine kadar farklı olaylara ışık tutuyor.

HER HAFTA YAZIŞTILAR

Kitaba büyük emek veren Türkoğlu ve Ceylan, ikilinin yıllara yayılan dostluğunu şu sözlerle aktardı: “Yusuf Akçura ve Ahmet Ferit Tek, Kuleli Askerî Lisesi’nde başlayan samimiyetlerini, Akçura’nın vefatına dek sürdürmüş iki yakın dosttur. Yusuf Akçura’nın 1903’te Fransa’dan Rusya’ya dönüşüyle yoğunlaşmaya başlayan mektuplaşmalar, 1935’e kadar devam etmiştir. Ahmet Ferit Tek’in 1925’te Hariciye Vekâleti’nde görevlendirilmesiyle mektuplaşmalar yeniden başlamıştır. Mektuplardan anlaşıldığı üzere birbirlerine hemen hemen her hafta mektup yazmışlardır. Birbirlerini bu derece seven, saygı duyan iki dost herhâlde Türk siyaset ve kültür hayatında enderdir.”




#Aktüel
#Kültür
#Hayat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?