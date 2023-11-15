Karakoç 40'larla anılacak

Sezai Karakoç.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Sezai Karakoç Günleri kapsamında vefatının ikinci yıl dönümünde Sezai Karakoç anılacak. Bu yıl ilki düzenlenen etkinliğe 9 ülkeden 80’i aşkın sanatçı katılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, etkinliğin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Sezai Karakoç’un, ardında bıraktığı eserlerle Türkiye’nin unutulmayacak isimleri arasına adını yazdırmış bir sanatçı olduğunu söyledi. Etkinliğin aslında 6 Kasım Pazartesi itibariyle başladığını aktaran Gündoğdu, 6-10 Kasım tarihleri arasında 12 profesyonel tiyatro oyuncusunun Kocaeli’de 40’ı aşkın liseye giderek toplam 10 bin öğrenciye Sezai Karakoç’u teatral bir performans eşliğinde tanıttıklarını ifade etti.
YENİ ARAŞTIRMALARA KAPI ARALAYACAK
Paneller, özel oturumlar, sergi, tiyatro, konser ve yarışmalarla zenginleşen içerikte en dikkat çeken bölüm, “Hızırla Kırk Saat Konuşmaları” çerçevesinde yapılacak oturumlar. Yeni Şafak’a konuşan programın düzenleme kurulu üyesi Saadettin Acar, etkinliğin en önemli özelliğinin şairin bütün fikriyatını kapsayan bir eser üzerinden konuşulması olduğunu söyledi.
Hızırla Kırk Saat’in irdelenmesiyle Karakoç’un sanatına ve düşünce dünyasına daha yakından eğilme imkanı bulunacağını dile getiren Acar, şunları dile getirdi: “Hızırla Kırk Saat, Sezai Karakoç’un 40 bölümden oluşan ve kendi ifadesiyle 40 gün boyunca her gün ortalama bir saat oturup yazdığı ve adeta hiç tashih etmeden kitabına aldığı bir eser. Sezai Bey burada bir nevi Hızırla konuşmalarını merkeze alarak, bunun üzerinden aslında bütün fikriyatını bizim için hızırla mülakatı şeklinde yeniden üretiyor. Ve bunu büyük bir ustalıkla, büyük bir şiir diliyle yapıyor. Bu programda beni en fazla heyecanlandıran şey bu oturumlar olacak. Çünkü daha sonra bunlar kitaplaşacak. Yeni araştırma ve tartışmalara kapı aralayacak şeylerin buradan çıkacağını ümit ediyorum.”
Sergiden söyleşiye sanatın her dalı var
16 Kasım günü açılışının yapılacağı etkinlikte, küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın üstlendiği “Ötesini Söylemeyeceğim - Sezai Karakoç Sergisi” yer alıyor. Sergide, Türkiye, Çin, Özbekistan ve Suriye’den sanatçılara ait 40 eser yer alacak. Filistin şiirinin yaşayan en büyük temsilcilerinden İbrahim Nasrallah 17 Kasım’da gerçekleştirilecek özel oturumda edebiyatseverlerle buluşacak. Aynı gün Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun şiirinden uyarlanan tiyatro oyunu da sahnelenecek.
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Kasım’daki “Bir Kültür ve Dava Adamı Sezai Karakoç” başlıklı özel oturuma katılacak. Radyoların sevilen şiir yorumcularıyla gerçekleşecek bu programda, Sezai Karakoç şiirlerinin yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören’in şiirleri seslendirilecek. Etkinliğin son gününde eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal ile İsmail Kılıçarslan ve Selahattin Yusuf’un katılımıyla “Sezai Karakoç’un Türkiyesi” isimli özel oturum gerçekleştirilecek. Sosyal medya ve dijital video platformlarında dolaşıma girecek olan 39 bölümlük yayın projesiyle de Karakoç’u etkileyen isimler ve şehirler uzmanları tarafından anlatılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği Sürgün Ülkeden Başkentler Başkenti’ne şiirine de proje kapsamında özel bir klip hazırlandı.