Karakoç 40'larla anılacak

Hızırla Kırk Saat’in irdelenmesiyle Karakoç’un sanatına ve düşünce dünyasına daha yakından eğilme imkanı bulunacağını dile getiren Acar, şunları dile getirdi: “Hızırla Kırk Saat, Sezai Karakoç’un 40 bölümden oluşan ve kendi ifadesiyle 40 gün boyunca her gün ortalama bir saat oturup yazdığı ve adeta hiç tashih etmeden kitabına aldığı bir eser. Sezai Bey burada bir nevi Hızırla konuşmalarını merkeze alarak, bunun üzerinden aslında bütün fikriyatını bizim için hızırla mülakatı şeklinde yeniden üretiyor. Ve bunu büyük bir ustalıkla, büyük bir şiir diliyle yapıyor. Bu programda beni en fazla heyecanlandıran şey bu oturumlar olacak. Çünkü daha sonra bunlar kitaplaşacak. Yeni araştırma ve tartışmalara kapı aralayacak şeylerin buradan çıkacağını ümit ediyorum.”