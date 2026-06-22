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TYB ödülleri sahiplerini buldu

TYB ödülleri sahiplerini buldu

04:0022/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2025 yılı “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”, Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Arnavutköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, usta yazarlar, fikir insanları, genç yetenekler ve sanatçılar bir araya geldi. TYB İstanbul Musiki Korosu’nun dinletisiyle başlayan törende TYB Şeref Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, etkinliğin bu yıl 45. kez düzenlendiğini belirterek, bir organizasyonun uzun yıllar kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi. TYB Başkanı Prof. Dr. Enes Kala ise, Türkçe hassasiyetini gözeten isimlere bir hürmet olarak bu ödülleri sunduklarını belirtti.

Musa Kazım Arıcan

KUTLU BİYOGRAFİSİ DE ÖDÜL ALDI

TYB’nin “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü”ne layık görüldüğü gecede, ödül alan isimlerden bazıları şunlar: “Hikaye” dalında “Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler” kitabıyla Hale Sert, “Şiir” dalında “Kahır ve Ayin” çalışmasıyla Bahtiyar Aslan, “Roman” dalında “Günlerin Bin Yıllık Mezarı” adlı eseriyle M. Fatih Kutlubay, “Deneme” dalında ise “Efsunlu Güzellikler” eseriyle Yağız Gönüler ödüle layık görüldü. “Şehir” dalında Taner Ay’ın “Edebiyatın Suriçi”, “Biyografi” dalında Safiye Önal’ın “Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu” ve “Belgesel” ödülü “Bir Zeytin Ağacı Altında” yapımına verilirken, “Üstün Hizmet Ödülü” Abdullah Uçman, Ümit Meriç ve Yavuz Akpınar’a takdim edildi.

Enes Kala



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