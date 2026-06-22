TYB ödülleri sahiplerini buldu

Arnavutköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, usta yazarlar, fikir insanları, genç yetenekler ve sanatçılar bir araya geldi. TYB İstanbul Musiki Korosu’nun dinletisiyle başlayan törende TYB Şeref Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, etkinliğin bu yıl 45. kez düzenlendiğini belirterek, bir organizasyonun uzun yıllar kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi. TYB Başkanı Prof. Dr. Enes Kala ise, Türkçe hassasiyetini gözeten isimlere bir hürmet olarak bu ödülleri sunduklarını belirtti.