UMKE'ye yeni görev: Arama-kurtarma faaliyeti de yapabilecek

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, kısa adıyla UMKE'nin görev tanımı genişletildi. Medikal kurtarma hizmeti dışında arama kurtarma faaliyeti de yapmak üzere UMKE çatısı altında 'UMKE Atak' adında bir yapı oluşturuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşımızın haklı olarak medikal destek hizmet vermek üzere sahaya inen UMKE ekibinden arama kurtarma faaliyetini beklediğini de biliyoruz. UMKE ATAK'la ilgili gönüllülerin sayısını artırarak, afetlerde daha etkin bir fonksiyon üstlenmesini sağlamış olacağız." dedi. Koca, UMKE'nin özellikle afet ve acil durumlarda özellikle deprem alanlarında erken dönemde alana ilk ulaşan ekip olduğunun altını çizdi.

'UMKE Atak' adında bir yapı oluşturuldu

Tüm personelin fedakarca çalıştığını vurgulayan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "UMKE gönüllerimizin sayısı 15 bin 200. Özellikle afet ve acil durumlarında erken dönemde sahaya ulasan ekip olduğu için vatandaşımızın haklı olarak medikal destek, medikal hizmet vermek üzere sahaya inen UMKE ekibinden arama kurtarma faaliyetini beklediğini biliyoruz. Yer yer bu konularda bu beklentinin farklı noktalara taşındığına da şahit olduk Bundan sonraki süreçte bu sahadaki durumu da görerek UMKE'nin medikal kurtarma hizmeti dışında arama kurtarma faaliyetini de yapmak üzere UMKE çatısı altında 'UMKE Atak' adında bir yapı oluşturduk.

Hem arama kurtarma hem medikal hizmet sunuyor