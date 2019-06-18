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Yavru kedi kayboldu: İtfaiyeci ve polislere soruşturma açıldı

Yavru kedi kayboldu: İtfaiyeci ve polislere soruşturma açıldı

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, şikayet üzerine kimsenin olmadığı evin balkonundan aldıkları yavru kedi kaybolan itfaiye görevlileri ile polislerler hakkında soruşturma açıldı. 2 polis ve 2 itfaiye eri hakkında 'tutanak tutmadıkları' gerekçesiyle başlatılan soruşturmada ihbar ettiği kedinin teslim edildiği komşu kadın da şüpheli olarak ifade verdi.

Haber Merkezi DHA
Yavru kediyi arama çalışmaları sürüyor.
Yavru kediyi arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'da yaşayan Deniz Demirel, Ramazan Bayramı arefesinde Işıklar semtindeki işyerinin önünde yavru kedi buldu. Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki evine götürdüğü kedi için balkonda, mama ve su kabı koyup, gölgelik yaparak yuva oluşturdu. Bayramın ikinci günü evden çıkan Demirel, akşam geri geldiğinde ise kedinin balkonda olmadığını fark etti. Kısa süre içinde de giriş kattaki komşunun ihbarı üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin, kediyi balkondan alıp, aynı komşuya teslim ettiklerini öğrendi. Komşusunun kapısını çalan Demirel, kedinin olmadığını öğrenince de olayla soluğu savcılıkta aldı. Deniz Demirel, 2 itfaiye eri ve 2 polis ile komşu hakkında şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Deniz Demirel, işyerinin önünde bulduğu 1- 1.5 aylık sütten yeni kesilmiş yavru kediyi görünce sahiplenerek, evine getirdiğini anlatarak, “Geçici olarak balkonda bir gölgelikle mama ve su kabı oluşturdum. Çok tatlı, güzel bir kediydi. Bayram sonrasında diğer tüm ihtiyaçlarını almayı planlıyordum. Bayramın ikinci günü bir görüşme için dışarı çıktım. Akşam eve döndüğüm de kedi yoktu. Aşağı düşmüş olabileceğinden korktum. Sokak aralarında, çöp konteynerlerinin yanında iki saat aradım ama bulamadım" dedi.

'SARMAL, YAVRU KEDİMİ GÖRDÜNÜZ MÜ?'

Dönüşte kedisini sorduğu bir esnafın 'Senin kediyi itfaiye gelip aldı' dediğini aktaran Demirel, "Bu haber beni sevindirdi. Çünkü kedimin hayatta olduğunu biliyordum artık. 110'u arayıp adresi vererek, kedimin hangi barınağa bırakıldığını, gidip almak istediğimi söyledim. Görevliler kediyi, ihbarda bulunan giriş kattaki komşuma teslim ettiğini söyleyince komşuma gittim ve kedimi istedim. Ancak komşum olan kadın, 'Kediniz buralardaydı, yemek, su verdik ama kaçmış olabilir. Ben sana kedini bulur daha sonra getiririm' gibi şeyler söyleyince 155'i arayıp şikayetçi oldum" diye konuştu.

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İTFAİYECİ, POLİS VE KOMŞUDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayeti üzerine bekçi geldiğini, bu kez de komşu kadının 'Ben herhangi bir kağıda imza atmadım, kedi de görmedim' dediğini kaydeden Demirel, “Bunun üzerine Fatih Polis Merkezi'ne gittim. Olayala ilgili tutanak tutmayan görevli memurlar, itfaiye erleri ve kedimin verildiği komşumdan şikayetçi oldum. Kedim hayatta mı bilmiyorum, hala kayıp" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haklarında soruşturma açılan 2 polis memuru, 2 itfaiye eri ve komşunun savcılık tarafından ifadeleri alındı. İtfaiye erleri, ifadelerinde kediyi giriş kattaki komşuya teslim ettiklerini söyledi. Soruşturma ve yavru kediyi arama çalışmaları sürüyor.

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