Yemen’de 6 yıl sonra ateşkes

Yaklaşık 400 bin kişinin öldüğü Yemen’deki iç savaşta, Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri ve İran destekli Husi milisleri arasında 2 aylık ateşkes anlaşması imzalandı. Birleşmiş Milletler elçisi Hans Grundberg anlaşmayı duyururken, iki aylık ateşkesin tarafların rızasıyla yenilenebileceğini ve uzatılabileceğini belirtti. Elçi, ateşkesin ilan edilmesinde Ramazan ayının etkili olduğunu vurguladı.

Geçen hafta Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisleri Husiler tarafından vurulmuş, petrol fiyatları fırlamıştı.

EN ÖNEMLİ ADIM

Geçen cuma günü başlayan görüşmelerin olumlu sonuçlanması, 377 binden fazla kişinin hayatına mal olan ve milyonlarca insanı yerinden eden çatışmaları sona erdirmeye yönelik şimdiye kadar atılmış en önemli adım olarak yorumlandı. 2014’de başlayan çatışmaların ardından taraflar, daha önce koordineli olarak 2016’daki barış görüşmeleri sırasında da ateşkes ilan etmişti.

LİMAN VE HAVAALANI KULLANIMA AÇILDI

Ateşkesle ilgili açıklamalarda bulunan BM Barış Elçisi, “Taraflar, Yemen içinde ve sınırları ötesindeki tüm saldırgan askeri hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etti. Akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı’na yanaşması konusunda anlaştı. Ayrıca Sanaa Havalimanı’nda ticari uçuşlar, önceden belirlenecek noktalara gerçekleştirilmek üzere yeniden başlayacak” ifadelerini kullandı. Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Bin Mübarek ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İlk iki yakıt gemisinin Hudeyde Limanı üzerinden serbest bırakıldığını hemen duyuruyoruz” diyerek anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.

REKLAM

ÜST DÜZEY İSİMLERDEN DESTEK

Ateşkes kararına pek çok üst düzey isim desteğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Bu ateşkese tam olarak saygı göstererek ve yenilenmesini sağlayarak gerçek bir siyasi sürecin başlatılmasını sağlayacak ivmeyi almalısınız. Bu gösteriyor ki, işler imkansız görünse bile, uzlaşma iradesi olduğunda barış mümkün” dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise, “Ateşkese bağlı kalınmalı ve daha önce de söylediğim gibi, bu savaşı bitirmemiz şart” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bu adımın savaşı kalıcı olarak durdurma ve siyasi bir çözüm bulma yolunda ilk adım olabileceğini umduklarını belirtti. Yine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da kararı memnuiyetle karşıladıklarını duyurdu.

Türkiye desteklediğini duyurdu

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında ramazan ayının başlangıcından itibaren iki ay süreyle ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, söz konusu olumlu adımın ülke genelinde kalıcı ateşkes ilanı ve siyasi çözüm sürecini takip etmesi temenni edilirken, Türkiye’nin, bu süreçte BM Özel Temsilcisi’nin çabalarını desteklemeye, taraflar arasında diyalog ve uzlaşıyı teşvike ve Yemen halkına desteğe devam edeceği vurgulandı.

DÜNYA Aramco’ya en büyük füze saldırısı: Stratejik liman hedef alındı