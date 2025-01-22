Yeni Breguet Reine de Naples: Zarafet ve zamansızlık bir arada

Reine de Naples 8918 modelinde kullanılan 537/3 otomatik mekanizma, 30 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sunuyor ve 45 saatlik bir güç rezervine sahip. Ayrıca, açık pembe renkli dana derisi kayışın tokası, 28 pırlanta ile süslenerek detaylara verilen önemi bir kez daha ortaya koyuyor.