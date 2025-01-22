Yeni Breguet Reine de Naples: Zarafet ve zamansızlık bir arada

Siyah ve beyaz tonlardaki önceki versiyonlarının ardından, Breguet Reine de Naples koleksiyonuna şimdi pembe bir dokunuş ekleniyor. Bu yeni model, feminen ve zarif bir görsel uyum sunuyor. Saatin 117 pırlanta ile bezeli pembe altın kasası ve özel kurma kolu, tasarımın zarafetini vurguluyor.
Açık pembe renkteki kadran, gerçek saat yapım geleneğini yansıtan “Grand feu” mine işçiliğiyle ve kadrandaki 6 konumunda yer alan armut biçimindeki pırlanta ile öne çıkıyor.
Reine de Naples 8918 modelinde kullanılan 537/3 otomatik mekanizma, 30 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sunuyor ve 45 saatlik bir güç rezervine sahip. Ayrıca, açık pembe renkli dana derisi kayışın tokası, 28 pırlanta ile süslenerek detaylara verilen önemi bir kez daha ortaya koyuyor.
Bu yeni model, efsanevi Breguet Reine de Naples koleksiyonunun zamansız zarafetin bir simgesi olarak konumunu yeniden teyit ediyor. Bu özel saati Greenwich İstanbul Zorlu Center ve Ankara Armada Mağazalarında bulabilirsiniz.