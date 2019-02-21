Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Domuz yemiyorum neden​ domuz gribi oluyorum?

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, yine Twitter'ı salladı.

Domuz gribiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Tilbe, domuz yemediğimiz halde neden domuz gribi olduğumuzu sorgularken Sağlık Bakanlığı’ndan da ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulundu.

İşte Yıldız Tilbe'nin attığı o tweet:

domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz,,bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz,millet olarak , hastayız ,nolucaz böyle , bize yazık değilmi.hastalıktan yorgun https://t.co/92e3otvFDPğlık bakanlığı bize bedava hayırına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya ,Valla, Lütfen — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 20 Şubat 2019

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