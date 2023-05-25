Yılın en kötü filmi: Yüzyılın yalancıları vizyonda 'Aramızda Kalmadı'

Yüzyılın yalancıları vizyonda: Aramızda Kalmadı
14 Mayıs seçimleri öncesi CHP'lilerin seçim sonuçlarına ilişkin yalan ve çarpıtmalarının yer aldığı "Aramızda Kalmadı Şimdi Vizyonda" videosu sosyal medyada trend topic oldu.
CHP'nin seçim tahminlerinin komik bir dille anlatıldığı videoda, yılın en kötü filmi, başrol oyuncusu, erkek ve kadın oyuncusu ile yardımcı oyuncusu başlıklarıyla çarpıtma tahminlere yer veriliyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim tahminlerine ilişkin "Ben hesap uzmanıyım, gerçekten ben hesap uzmanıyım en az yüzde 60. 50 artı 1 değil. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadeleriyle başlayan videoda, Kılıçdaroğlu'nun bu yorumu "Yılın en kötü filmi" olarak gösteriliyor.
Sosyal medyada büyük ilgi toplayan video İmamoğlu'nun " Gülmeye devam" sözleriyle bitiyor.
Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yılın en kötü filmi! Yüzyılın Yalancıları. Size bir sır vereyim mi "Aramızda Kalmadı"