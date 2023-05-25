Yılın en kötü filmi: Yüzyılın yalancıları vizyonda 'Aramızda Kalmadı'

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için düzenlediği mitingde, "Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bankalarımız hakkında beyan edilen bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hukuku kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.