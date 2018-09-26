Yurt dışındaki müzeler ve ücretleri.

Zengin tarih ve kültür birikimine sahip olan ülkemizde zaman içinde inşa edilen yeni müze binalarının yanı sıra günümüze ulaşan taşınmaz kültür varlıkları da restore edilmekte ve pek çoğu "müze" olarak ziyarete açılmaktadır. Yurt dışında yer alan müzeleri ve ücretlerini sizler için derledik.

Louvre Müzesi

Fransa’nın başkenti Paris’in en merkezi bölgesi olan 1. Bölgesi (1. Arrondissement)’nde, Seine Nehri kenarında bulunan Louvre Müzesi (Musee du Louvre) yılda 9.7 Milyon ziyaretçi ile dünyanın en çok ziyaret edilen sanat ve tarih müzesidir.

Louvre Müzesi ilk defa 1793’te kiliseye ve kraliyet ailesine ait olan 537 resimlik bir koleksiyonla açılmıştır. Napolyon döneminde sergilenen eserlerin sayısı artmış ve müzenin adı Napolyon Müzesi (Musee Napoleon) olarak değişmiştir. Bu saray ilk defa 12. Yüzyılda Kral II. Philip tarafından bir kale olarak inşaa edilmiştir. Müzeyi gezerken binanın bodrum katında bu kalenin kalıntılarını, duvarlarını görebilirsiniz. Louvre Müzesi Bileti 15 Euro’dur. (Sesli Rehber hariç)

London Eye

Resmi adı Merlin Entertainments London Eye ve diğer bir ismi ise Millenium Jant olan London Eye Dönme Dolabı 135 metre yükseklik ile Avrupa’nın en büyük yüksek dönme dolabıdır. Konum olarak Londra’nın merkezinde, Thames Nehri’nin güney tarafında yer alır. London Eye’ın en tepe noktası Londra’yı en yüksekten görebileceğiniz iki noktadan biridir ve bindiğinizde şehri 360 derecelik açı ile görüp fotoğraflayabilirsiniz. Giriş ücreti 22.5 £’dur.

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Burj Khalifa

Halife Kulesi anlamına gelen Burj El Halife (Burj Al Khalifa) gökdeleni 160 kat sayısı ve 829.8 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek yapısı özelliğini taşıyor. Binanın inşaası sırasında yaşadıkları maddi zorlukları aşmak için Abu Dabi’den aldıkları yardıma karşılık jest olarak binaya Halife Bin Zaid El Nahyan’ın adı verildi.

124 + 125. kat için 130 AED

124 + 125 + 148. katlar için 370 AED

124 + 125. kat için 530 AED

Pompei Antik Şehri

Roma, Pompei (Pompeii) Antik Şehri, Napoli şehir merkezine karayolu veya demir yolu ile yaklaşık 30 km mesafedeki modern Pompei şehrinin yakınlarındadır. Pompei bugün UNESCO Dünya Mirası Listesi‘ndedir. Pompei Antik Şehri yakındaki Herculaneum Antik Şehri ve çevresine yayılmış olan Roma vilları ile birlikte MS 79‘da Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu metrelerce kalınlıkta toz ve kül tabakası ile kaplanmış, bu sebeple günümüze dek çok iyi korunarak gelebilmiştir. Pompei Antik Şehri’ne giriş bileti ücreti 13 €’ dur.

Vatikan Müzesi

Vatikan müzesi, bir çok avlu ile ayrılmış farklı bina ve salonlardan oluşan çok büyük bir komplekstir. Vatikan müzesini en iyi gezmenin yolu rehberli tur ile gezmektir. Biletler sadece alınan gün için geçerlidir. Müzedeki eserlerin tamamının bir günde göremezsiniz. Önceden planlayarak, çalışarak veya bir tura katılarak müzedeki en önemli eserleri görmeniz en mantıklısı olacak. Buna rağmen en az 4-5 saatinizi ayırmanız gerekecektir. Giriş ücreti ise 16 €'dur.

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El Hamra Sarayı

Emevi / Müslüman İspanyası’nın, tarihte Endülüs’te kalmış son toprağı olan Granada Sultanlığı’nda 1492 yılına dek hüküm sürmüş olan Ziri ve Nasri Hanedanlığı’nın emir ve sultanlarının yaşadığı kale-saray olan El Hamra Sarayı (Alhambra) ile yazlık saraydan (Generalife) oluşan yerleşim alanı, bugünkü Granada şehrinin içinde kalan bir tepenin üzerinde yer alıyor. Saraylar + Cennet-Ul Arif (Generalife) Bölümüne giriş ücreti 21 €’dur.

Pisa Kulesi

Dünyaca ünlü Pisa Kulesi İtalya’nın Pisa şehrinde, Pisa Katedrali’ne ait olan fakat katedralden ayrı biçimde inşaa edilmiş çan kulesidir. Ayrı olmasından dolayı desteksiz ayakta durur. Pisa kulesinin dünyaca ünlü olmasının sebebi kulenin kendiliğinden eğrilmiş olmasıdır. Bu yüzden İngilizce’de Yatık Kule anlamına gelen “Leaning Tower” olarak da adlandırılır. Bilet ücreti 48 €'dur.

Kolezyum, Roma

Flavian Amfitiyatrosu olarak da bilinen Kolezyum (Colloseum) dünyanın en büyük antik tiyatro binasıdır. Yapı aynı zamanda dünya mimarlık tarihinin de en önemli örnekleri arasındadır. Kolezyum tam daire biçimli olduğundan aslında bir amfitiyatrodur. Bilet ücreti 12 €’dur.

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