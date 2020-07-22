Zilhicce orucu ne zaman kaç gün tutulur?

İslam dinindeki kıymetli günlerin içinde olduğu Zilhicce ayı bugün itibariyle başladı. Bu ayın ilk on günü yapılan ibadetler diğer günlerde yapılan ibadetlerde daha faziletlidir. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür.

Peygamberimiz’in zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. gün dahil olmak üzere oruç tutulur. Onuncu gün bayram olduğu için bugün de oruç tutulması haramdır.

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ZİLHİCCE'DE NE ZAMAN KİMLER ORUÇ TUTMAZ

Hacılar, oruç tuttukları takdirde güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, zilhiccenin 8 ve 9. günleri olan "terviye" ve "arefe" günlerinde oruç tutmamalıdır. Çünkü hac ibadetini yaparken daha zinde ve canlı olmaları, öncesinde nâfile oruç tutmuş olmalarından hayırlıdır.

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2020 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zilhicce ayı 22 Temmuz’da başlayacak. Yani bugün 3 Ağustos’a kadar da devam edecek. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmekte. Zilhicce ayının 10. günü de Kurban Bayramı’nın ilk günü olmakta.

Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor.