HES kodu almak isteyenler dikkat!

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, koronavirüs salgınının baş göstermesinin ardından günlük hayatımızda gerçekleştireceğimiz birçok işlem için ihtiyaç duyduğumuz bir kod haline geldi.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU SEYAHAT İZİN BELGESİ YERİNE GEÇMEZ !!!

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA



HES KODU NASIL ALINIR?

e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.

-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.

-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.

SMS İLE HES KODU ALMA

SMS yöntemi ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön Yüzündeki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir. Sistem üzerinden, seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresili bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.

Örnek; HES 12345678901 1234 17

Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbulkart'ın HES koduna uyumlu hale getirilmesi çalışmasında sona gelindi. İBB'den yapılan açıklamada, Eylül ayı sonunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulamasına geçilmesi ile ilgili entegrasyonun tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Buna göre 15 Ocak'tan itibaren eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar kullanılamayacak.KORONAVİRÜSLÜ VEYA TEMASLI KİŞİLERİN TOPLU ULAŞIMI ENGELLENECEKUygulama ile Kovid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlanıyor.İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu. Genelge ilk aşamada şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkartları kapsıyordu.Banka soygununu engelleyen emekli konuştu: Ben devletimin bankasını soydurmamCinayet sanığının avukatından 'Kadir Şeker'li savunma: Konya'da cinayet işleyen Kadir Şeker'den 20 kat daha masumdurKardeşi için nöbet tutan abla: Teslim olan her çocuk bizim için umut oluyor

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA



e-Devlet sistemi üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz.

e-Devlet sistemi üzerinden, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçip “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz.

-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.

-Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir.

02:04 dk 20 Mayıs 2020 AA Sağlık Bakanı Koca duyurdu: HES kodu ile seyahat yapılabilecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, 'Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak' dedi.









