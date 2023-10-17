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Tarım Bakanlığı tohum desteği nasıl alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve üretim verimliliğini artırmak amacıyla tohum desteği sağlamaktadır. Bu destek, sertifikalı tohum kullanan çiftçilere dekar başına bir miktar ödeme şeklinde yapılmaktadır. Peki Tarım Bakanlığı tohum desteği almak için nereye başvurulur? Hibeli tohum desteği nasıl alınır, destek ödemesi ne kadar?

14:50 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Hibeli tohum desteği

Hibeli tohum desteği

İçindekiler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Giresun'un iç kesimlerinde yer alan ve buğday üretiminin yüksek olduğu Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde hibe destekle buğday tohumu dağıtılacak.

Tarım Bakanlığı tohum desteği nasıl alınır?

Çiftçiler ÇKS kaydındaki tarım arazisinin en fazla yarısını ekecek kadar tohumluk buğday tahsis edecek. Hibeli buğday tohumu almak isteyenlerin İl ve İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurmaları ve gerekli işlemleri başlatmaları gerekiyor. Başvurusu yapan ve yüzde hibe miktarının kalan tutarının bankaya yatırılmasıyla başvuru kabul edilecek.

Tohum destek başvurusu için istenen belgeler neler?

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenilmektedir:

Başvuru dilekçesi

Tohumluk satış faturası

Tohumluk sertifikası fotokopisi

Fatura düzenleyen kişiye ait tohum üretici belgesi veya doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi fotokopisi (kamu kuruluşları hariç)

Hibe verilecek buğday çeşitleri hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere şu buğdayları hibeli verecek:

Kızıltan (makarnalık)

Bayraktar 2000 (ekmeklik)

Odeska (ekmeklik)

Tohum desteğinden yararlanma şartları neler?

Tohum desteğinden yararlanmak için çiftçilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak

Sertifikalı tohum kullanmak

Tohumu, yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşundan satın almak

Buğdayın destek birim fiyatı ne kadar?

2023 yılı Tarımsal Destekleme Kararına göre 112 destek türünün destek birim fiyatında artış gerçekleştirildi.

Fark ödemesi desteklerinden buğdayın destek birim fiyatı 10 krş/kg'dan 100 krş/kg'a çıkarıldı.

Arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin birim fiyatı ise 10 krş/kg'dan 50 krş/kg'a yükseltildi.

Yağlık ayçiçeğinin birim fiyatı 70 krş/kg'den 100 krş/kg'a, kanolanın 80 krş/kg'dan 100 krş/kg'a çıkarıldı.

Gübre destek parası ne kadar?

Karar ile organik ve iyi tarım destekleri ise yüzde 80 ile yüzde 200 oranlarında artırıldı. Katı organik organomineral gübre desteği 20 TL/da'dan 30 TL/da'a çıkarıldı.

Sertifikalı tohum kullanım desteği ne kadar?

Sertifikalı tohum kullanım desteğinde ürünlere göre yüzde 25 ile yüzde 50 oranlarında artış yapıldı. Bu kapsamda buğday, arpa, tritikale, çeltik, yulaf, nohut ve çavdarın tohum destek birim fiyatı 50 TL/da'dan 65 TL/da'a çıkarıldı.



#Hibeli tohum desteği
#gübre desteği
#tarım ve orman bakanlığı
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