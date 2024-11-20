iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone'unuzda yepyeni bir deneyim yaşayacaksınız. Bu güncellemeyle birlikte gelen yeni özellikler, cihazınızın performansını artıracak ve kullanımınızı kolaylaştıracak. iOS 18.2 güncellemesiyle hangi iPhone modelleri güncellenecek? En güncel bilgiler için yazımızı takip edin. iOS 18.2 güncellemesiyle ilgili tüm detaylar burada!

OS 18.2 güncellemesi ne zaman?

iPhone'lara Siri ChatGPT entegrasyonu dahil yeni Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini getirecek iOS 18.2, 9 Aralık'ta yayınlanabilir.

iOS 18.2 hangi telefonlara gelecek

iOS 18'in destekleyeceği telefonlar: iPhone XS ve sonrası (iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ve yeni iPhone 15 modelleri) iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

iOS 18.2 ile gelecek özellikler neler?

Apple'ın Aralık 2024'te yayınlamayı planladığı iOS 18.2 ürününü, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek çeşitli yenilikler sunuyor. iOS 18.2 güncellemesiyle birlikte bir “CSAM (Child Sexual Abuse Material)” özelliği sunulacak. Öne çıkan özellikleri:

Siri ve ChatGPT Entegrasyonu: Siri, OpenAI'nin ChatGPT modeliyle entegre edilmesi daha kapsamlı ve bağlamsal yanıtlar sunacak. Bu entegrasyon, Siri'nin karmaşık özelliklerinin daha etkili yanıtlanmasına olanak tanıyacak.

Image Playground: Kullanıcıların metin komutlarıyla hareket, çizim ve eskiz gibi görseller oluşturma olanağı içeren bu özellik, Mesajlar ve Notlar uygulamalarıyla entegre olarak çalıştırılır.

Genmoji: Kullanıcıların metin açıklamalarına dayalı olarak özelleştirilmiş emojiler oluşturma olanaklarına sahip bu araç, mesajlaşma deneyimini daha eğlenceli hale getirecek.

Kamera Kontrolü: iPhone 16 serisi için, yeni kamera butonunun ekran açıkken kullanılıp kullanılmayacağına dair ayarlar eklendi.

Fotoğraflar Uygulaması: Videoları izlerken yakınlaştırma ve uzaklaştırma güncellendi; ekranın alt bölümü olarak kalacak şekilde düzenlendi.