En çok satan akıllı telefon modelleri merak mı ediyorsunuz? Dünyada en çok satılan telefon hangisi sorusunun cevabını ve en çok satılan telefon modelleri listesini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Akıllı telefon pazarında hangi modellerin öne çıktığını, hangi markaların en çok tercih edildiğini öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin. En çok satılan telefon modelleri, en güncel verilere göre sizlerle buluşuyor.
Günümüzde akıllı telefon pazarında en çok satan modeller listesinde iPhone, Samsung Galaxy ve Xiaomi'nin popüler cihazları öne çıkıyor. Yapılan son pazar araştırmalarına göre, iPhone 15 serisi, özellikle iPhone 15, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro modelleriyle listenin ilk üç sırasını alarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Listede Galaxy A serisi ile Resmi 12C 4G de yer aldı.