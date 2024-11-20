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Dünyanın en çok satan akıllı telefonu belli oldu! Zirvede bakın kim var?

Dünyanın en çok satan akıllı telefonu belli oldu! Zirvede bakın kim var?

13:4420/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Dünyada en çok satan telefon hangisi?
Dünyada en çok satan telefon hangisi?

En çok satılan telefon modelleri listesi, kullanıcı sayısına göre değişkenlik gösterse de gelişmiş teknolojilere sahip cihazlar her zaman zirvede yer alıyor. 2024'ün son çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefon modeli listesinde zirve iPhone serisine ait. Peki Dünyada en çok satan telefon hangisi? İşte listedeki en fazla satılan telefon modelleri.

En çok satan akıllı telefon modelleri merak mı ediyorsunuz? Dünyada en çok satılan telefon hangisi sorusunun cevabını ve en çok satılan telefon modelleri listesini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Akıllı telefon pazarında hangi modellerin öne çıktığını, hangi markaların en çok tercih edildiğini öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin. En çok satılan telefon modelleri, en güncel verilere göre sizlerle buluşuyor.

Dünyada en çok satan telefon hangisi sorusunun yanıtı genellikle Apple (
) ve Samsung gibi büyük oyuncular arasında geçiyor. Bu iki dev marka, sundukları yenilikçi özellikler ve geniş kullanıcı tabanlarıyla pazarın büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor.

Dünyanın en çok satan akıllı telefonu hangisi?

Günümüzde akıllı telefon pazarında en çok satan modeller listesinde iPhone, Samsung Galaxy ve Xiaomi'nin popüler cihazları öne çıkıyor. Yapılan son pazar araştırmalarına göre, iPhone 15 serisi, özellikle iPhone 15, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro modelleriyle listenin ilk üç sırasını alarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Listede Galaxy A serisi ile Resmi 12C 4G de yer aldı.

En çok satan akıllı telefon modelleri

  1. iPhone 15
  2. iPhone 15 Pro Max
  3. iPhone 15 pro
  4. Galaxy A15 4G
  5. Galaxy A15 5G
  6. Galaxy A05
  7. iPhone 14
  8. Redmi 13C 4G
  9. Galaxy S24
#iPhone
#Galaxy A15 4G
#Redmi 13C 4G

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