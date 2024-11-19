Apple, iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, 2016 yılında iPhone 7 ile birlikte çıkardığı Lightning – 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörünü birçok ülkede satıştan kaldırdı. Türkiye’nin de aralarında olduğu, ABD dahil diğer pek çok ülkede Apple’ın çevrimiçi mağazasında bu adaptörün stoklarının tükendiği bildirilirken, Apple yakında Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü üretimini tamamen sonlandıracak gibi gözüküyor. Peki diğer modellere ne olacak? Tüm detaylar haberimizde...
Apple, 2016 yılında iPhone 7 ile birlikte çıkardığı Lightning – 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörünü birçok ülkede satıştan kaldırdı. Peki şimdi ne olacak?
Piyasaya sürülen iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C standardına geçen Apple, Lightning ekosistemine veda etmeye başladı.
iPhone modellerini Lightning portları yerine USB-C portlarıyla donatmaya başladı. iPhone 7, 8 ve X modelleri ise kullanıcıların kablolu kulaklıklarını 3,5 mm jak ile takmalarına olanak tanıyan bir Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı adaptörü ile geldi.
Apple’ın iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C portuna geçiş yapması, Lightning aksesuarlarının geleceği konusunda soru işaretleri oluştururken birçok ülkede stokların tükendiği görüldü.
Lightning adaptör Apple’ın resmi web sitesinde ve Türkiye de dahil birçok ülkede artık “Tükendi” olarak listelenirken Apple yakında Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü üretimini tamamen sonlandıracak gibi gözüküyor.
Apple, iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE gibi Lightning portlu birkaç model satmaya devam etse de şirketin bu adaptöre veda etme hazırlığında olduğu konuşuluyor.
“Tükendi” ifadesi adaptörün üretiminin durdurulduğu anlamına gelmese de önemli bir işaret olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni, Apple’ın USB SuperDrive’ının da sessizce durdurulmasından birkaç ay önce “Tükendi” olarak listelenmiş olması.