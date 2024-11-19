Apple, iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, 2016 yılında iPhone 7 ile birlikte çıkardığı Lightning – 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörünü birçok ülkede satıştan kaldırdı. Türkiye’nin de aralarında olduğu, ABD dahil diğer pek çok ülkede Apple’ın çevrimiçi mağazasında bu adaptörün stoklarının tükendiği bildirilirken, Apple yakında Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü üretimini tamamen sonlandıracak gibi gözüküyor. Peki diğer modellere ne olacak? Tüm detaylar haberimizde...

1 /7 Apple, 2016 yılında iPhone 7 ile birlikte çıkardığı Lightning – 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörünü birçok ülkede satıştan kaldırdı. Peki şimdi ne olacak?

2 /7 Piyasaya sürülen iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C standardına geçen Apple, Lightning ekosistemine veda etmeye başladı.

3 /7 iPhone modellerini Lightning portları yerine USB-C portlarıyla donatmaya başladı. iPhone 7, 8 ve X modelleri ise kullanıcıların kablolu kulaklıklarını 3,5 mm jak ile takmalarına olanak tanıyan bir Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı adaptörü ile geldi.

4 /7 Apple’ın iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C portuna geçiş yapması, Lightning aksesuarlarının geleceği konusunda soru işaretleri oluştururken birçok ülkede stokların tükendiği görüldü.

5 /7 Lightning adaptör Apple’ın resmi web sitesinde ve Türkiye de dahil birçok ülkede artık “Tükendi” olarak listelenirken Apple yakında Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü üretimini tamamen sonlandıracak gibi gözüküyor.

6 /7 Apple, iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE gibi Lightning portlu birkaç model satmaya devam etse de şirketin bu adaptöre veda etme hazırlığında olduğu konuşuluyor.