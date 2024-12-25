İstanbulkart vizeleme işlemi uyarısı bakiye yükleme işlemini yaparken Biletmatik'lerde karşımıza çıkmaktadır. BELBİM A.Ş şirket politikası gereği Istanbulkart'larınızı yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. Bu güncellemenin bir diğer adı vize işlemidir. Peki öğretmen ve öğrenci İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl, nerede yapılır? İşte İstanbulkart vizeleme işlemi hakkında detaylar...

İSTANBULKART VİZELEME NEDİR?

İstanbul'da kullanılan toplu taşıma öğrenci, öğretmen ve 60 yaşın üstündeki bireyler toplu ulaşımda indirimli bir şekilde ulaşım sağlamaktadır. İndirimli İstanbulkartlar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılmaktadır. Vizeleme yapılmayan kartların indirim geçerliliği ortadan otomatik olarak kalkmaktadır. Bu nedenle her sene vize yenileme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkart vizeleme işlemi için, Biletmatik'lere indirimli kartınızı okuttuğunuzda, ekranda çıkan vizeleme onay butonuna basarak 10 saniye gibi kısa bir süre içinde vizeleme işleminizi yapabilirsiniz.

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NEREDE YAPILIR?

Vizeleme işlemi görseldeki İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 970 civarında ODM/Biletmatik cihazından gerçekleştirilir.

Ücretsiz Kartlar İçin;

1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.

2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İndirimli Kartlar için;

1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 35TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.

2. Biletmatik ekranında "35TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.

3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.

4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İSTANBULKART VİZELEME ÜCRETİ NE KADAR 2024?

İstanbulkart'ı kullanmaya devam edebilmek için yıllık 35 TL vizeleme ücreti ödenmelidir.







