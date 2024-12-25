Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbulkart vizeleme işlemi nedir, nasıl yapılır?

İstanbulkart vizeleme işlemi nedir, nasıl yapılır?

11:0825/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbulkart vizeleme
İstanbulkart vizeleme

İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay'da geçerli toplu taşıma kartı İstanbul Kart'ın yıllık güncelleme işleminin yapılması gerekiyor. İstanbulkart bakiye yükleme işlemini yaparken Biletmatik'lerde karşımıza çıkan vizeleme işlemi nedir? İstanbulkart vizeleme işlemleri online olarak mı gerçekleştirilecek? İstanbulkart vizeleme ücretleri ne kadar, nasıl yapılır ve nereden yapılır? İşte, İstanbulkart vizeleme işlemler hakkında merak edilenler.

İstanbulkart vizeleme işlemi uyarısı bakiye yükleme işlemini yaparken Biletmatik'lerde karşımıza çıkmaktadır. BELBİM A.Ş şirket politikası gereği Istanbulkart'larınızı yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. Bu güncellemenin bir diğer adı vize işlemidir. Peki öğretmen ve öğrenci İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl, nerede yapılır? İşte İstanbulkart vizeleme işlemi hakkında detaylar...

İSTANBULKART VİZELEME NEDİR?

İstanbul'da kullanılan toplu taşıma öğrenci, öğretmen ve 60 yaşın üstündeki bireyler toplu ulaşımda indirimli bir şekilde ulaşım sağlamaktadır. İndirimli İstanbulkartlar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılmaktadır. Vizeleme yapılmayan kartların indirim geçerliliği ortadan otomatik olarak kalkmaktadır. Bu nedenle her sene vize yenileme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkart vizeleme işlemi için, Biletmatik'lere indirimli kartınızı okuttuğunuzda, ekranda çıkan vizeleme onay butonuna basarak 10 saniye gibi kısa bir süre içinde vizeleme işleminizi yapabilirsiniz.

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NEREDE YAPILIR?

Vizeleme işlemi görseldeki İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 970 civarında ODM/Biletmatik cihazından gerçekleştirilir.

Ücretsiz Kartlar İçin;

1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.

2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İndirimli Kartlar için;

1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 35TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.

2. Biletmatik ekranında "35TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.

3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.

4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İSTANBULKART VİZELEME ÜCRETİ NE KADAR 2024?

İstanbulkart'ı kullanmaya devam edebilmek için yıllık 35 TL vizeleme ücreti ödenmelidir.



#istanbulkart
#istanbulkart vizeleme
#istanbulkart vizeleme işlemi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA GELİŞMELER 25 ARALIK! İnfaz düzenlemesi çıktı mı ne zaman çıkacak?