RBC Nedir? Kan tahlilinde RBC Yüksekliği Değeri Kaç Olmalı?

Kan hücresi ve RBC yüksekliği değerine bakılırken vücudun oksijen konusunda ne kadar iyi olduğuna dikkat edilmelidir. Kırmızı kan hücrelerinin miktarında görülen düşüklük vücudun çeşitli sorunlarının yaşamasına neden oluşturmaktadır.

RBC YÜKSEKLİĞİ DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

RBC yüksekliği değeri sağlıklı kadınlar için mikrolitre başına 4.2 ile 5.4 iken, sağlıklı erkeklerde 4.7 ile 5,4 milyon mcL’dir. Çocuklarda normal olarak kabul edilen RBC değerleri 4.0 ile 5.5 milyon mcL olarak tespit edilmektedir.

RBC YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

RBC yüksekliğinin nedenleri çevresel ve genetik durumlara göre değişir. RBC yüksekliğinin nedenleri şunlardır:

Sigara içmek

Böbrek kanserinin bazıları

Kalp rahatsızlığı ve hastalıkları

Böbrek bölgesinde görülen bazı hastalıklar

Uyku apnesi

Pulmoner fibroz

Sporcuların kullandığı performans artırıcı dopingler

Yüksek rakımlı yerlerde yaşamak

Genetik mutasyona bağlı olarak gelişen kemik iliği hastalıkları

Kandaki mikropları öldürmek amacıyla kullanılan bazı antibiyotik ilaçlar

RBC DÜŞÜKLÜĞÜNÜN NEDENLERİ NELERDİR?

RBC düşüklüğünün nedenleri şunlardır:

Kullanılan belirli sayıdaki ilaçlar

Kemik iliği yetmezliği ve kansızlık rahatsızlıkları

İç ve dış kanamaların çoğalması

Gebe kalınması

Tiroit bozuklukları

Bazı kemoterapi ilaçları

Kemik iliğinde görülen plazma hücre kanseri teşhisi

B12, demir, folik asit, bakır, B6 eksiklikleri

Lösemi

Yetersiz ve sağlıksız beslenme

Kronik böbrek yetmezliğine bağlı olarak hastalarda görülen ilk dönem anemi rahatsızlığı

RBC YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

RBC yüksekliğini belirtileri şunlardır:

Nefes darlığı

Uyku bozukluğu

Yorgunluk ve halsizlik

Eklemlerde görülen rahatsızlıklar

Avuç içinde ve ayakların altında aşırı derecede hassasiyet yaşanması

Özellikle banyo yaptıktan sonra cildin tamamında görülen kaşıntı sorunları

RBC DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

RBC düşüklüğünün belirtileri şunlardır:

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Soluk bir ten

Halsizlik ve yorgunluk

Baş dönmesi ve kalp hızında yaşanan artış

Ne fes darlığı sıklığının artış göstermesi

Baş ağrısının artış göstermesi sinirlilik durumu ve halsizlik durumu

Düzensiz solunum alınması ve dalgınlıkların yaşanması

Cildi maviye çalan renk değişiklikleri

Sinirlilik durumu ve halsizliğin baş göstermesi

RBC tansısı ve tedavisinin hızlı bir şekilde yapılması için yukarıdaki bazı belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden başka rahatsızlar içinde dahi yaşadığınız bu belirtiler sonucunda doktorunuza başvurmalısınız. RBC yüksekliği kan değerini test ettirmek için uzmanlara başvurmanız gerekir. Uzmanlara danıştıktan sonra çeşitli tedavilerinin yanı sıra ek testleri yaptırmanız gerekir.

Eritrosit değerinin normal aralıkta olması için vücut sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Vücut hücrelerine oksijen ve açığa çıkan karbondioksitin akciğere taşınması için RBC hücrelerinin kan düzeyinin yüksek düzeyde olmasıyla RBC yüksekliği ortaya çıkar. Doku ve organlara yeterince oksijen iletilmemesiyle kemik iliğinden fazla miktarda RBC üretir. RBC yüksekliği ile eklem ve göğüs ağrıları başta olmak üzere bulanık görme, tansiyon yüksekliği, baş ağrısı gibi yukarıda sayılan pek çok belirti görülür. RBC yüksekliğiyle ortaya çıkan yaygın semptomlar arasında gösterilen cilt yüzeyinde görülen morluk oluşumları RBC yüksekliği ile ortaya çıkan semptomlar arasında gösterilir.

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Eristrosit sayısının normal değerinin de yüksekte olmasıyla çok sayıda hastalık baş gösterir. Kalp, damar, böbrek hastalıkları bunların başında yer alır. Uyku apnesi, hemogloninopati, sigara kullanımı, yüksek rakımlı yelere çıkma, doping kullanımı, Dehidrasyon, yan etkili ilaçların tüketilmesi, Pulmoner fibrozis gibi faktörlere bakarak RBC kan değerini yükseltir. Kan değerini düzene sokan sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanarak RBC yüksekliği testi yaptırarak uzman hekim gözetiminde vücudun oksijen üretimini sağlayabilirsiniz.