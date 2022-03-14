Katalog suçlar nelerdir? Sağlıkçılar için yeni düzenleme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik 5 yeni müjde açıkladı. Erdoğan, "Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak" dedi.

Cumnurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler verdi. Sağlıkçıların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen sağlık çalışanlarına darp ve hakaret olayına ilişkin de yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı. Erdoğan açıklamasında "Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor." dedi.

KATALOG SUÇ NE DEMEK?

Katalog suçlar ceza yargılaması bakımından oldukça ciddi suçlardır. Özellikle tutukluluk için karine teşkil eden bu suçlar uygulamada sıklıkla tutuklama gerekçesi olarak gösterilmektedir.

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KATALOG SUÇLAR NELERDİR?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır.

CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir.

Katalog suç kabul edilen suçlar şöyledir:

Kasten Öldürme İntihara Yönlendirme Göçmen Kaçakçılığı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi Çocukların Cinsel İstismarı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Düşmanla İşbirliği Yapmak Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan Sağlık için Tehlikeli Madde Temini İşkence Müstehcenlik Fuhuş Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Yağma ve Nitelikli Yağma Soykırım Suçu Devlete Karşı Savaşa Tahrik İnsan Ticareti Suçu Nitelikli Yaralama Ağırlaşmış Yaralama Ağırlaşmış İşkence Suçu Hırsızlık Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

KATALOG SUÇLARIN CEZASI NEDİR?

Eğer şüpheli veya sanık katalog suçlardan birisinden ötürü cezai sürece dahil olmuşsa hakimin yukarıda bahsettiğimiz tutuklama nedenlerini araştırma yükümlülüğü olmaz. Direkt olarak bu nedenleri var olarak kabul ederek tutuklama kararı verebilir.

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