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Katalog suçlar nelerdir? Sağlıkçılar için yeni düzenleme!

Katalog suçların hangileri olduğu merak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Merkezi’ndeki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçunun katalog suçlar kapsamına alınacağını açıkladı. Sağlıkçılar için yapılacak yeni düzenlemeye göre katalog suçlar nelerdir? Katalog suç nedir? Katalog suçlar hangileridir? Katalog suçların cezası nedir? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katalog suç nedir? Katalog suçlar hangileridir, cezası nedir?
katalog suçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik 5 yeni müjde açıkladı. Erdoğan, "Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak" dedi.

Cumnurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler verdi. Sağlıkçıların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen sağlık çalışanlarına darp ve hakaret olayına ilişkin de yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı. Erdoğan açıklamasında "Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor." dedi.

KATALOG SUÇ NE DEMEK?

Katalog suçlar ceza yargılaması bakımından oldukça ciddi suçlardır. Özellikle tutukluluk için karine teşkil eden bu suçlar uygulamada sıklıkla tutuklama gerekçesi olarak gösterilmektedir.

KATALOG SUÇLAR NELERDİR?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır.

CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir.

Katalog suç kabul edilen suçlar şöyledir:

  1. Kasten Öldürme
  2. İntihara Yönlendirme
  3. Göçmen Kaçakçılığı
  4. İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
  5. Çocukların Cinsel İstismarı
  6. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
  7. Düşmanla İşbirliği Yapmak
  8. Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
  9. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
  10. Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
  11. İşkence
  12. Müstehcenlik
  13. Fuhuş
  14. Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
  15. Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
  16. Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
  17. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
  18. Yağma ve Nitelikli Yağma
  19. Soykırım Suçu
  20. Devlete Karşı Savaşa Tahrik
  21. İnsan Ticareti Suçu
  22. Nitelikli Yaralama
  23. Ağırlaşmış Yaralama
  24. Ağırlaşmış İşkence Suçu
  25. Hırsızlık
  26. Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

KATALOG SUÇLARIN CEZASI NEDİR?

Eğer şüpheli veya sanık katalog suçlardan birisinden ötürü cezai sürece dahil olmuşsa hakimin yukarıda bahsettiğimiz tutuklama nedenlerini araştırma yükümlülüğü olmaz. Direkt olarak bu nedenleri var olarak kabul ederek tutuklama kararı verebilir.

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