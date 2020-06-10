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Koronavirüs ABDde koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 64 artarak 114 bin 189a yükseldi
DÜNYA

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 64 artarak 114 bin 189'a yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte bin 64 artarak 114 bin 189'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

  • Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 139 artışla 2 milyon 46 bin 577'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte bin 64 artarak 114 bin 189'a yükseldi.

ABD'yi 742 bin 84 vakayla Brezilya, 493 bin 657 vakayla Rusya ve 289 bin 140 vakayla Birleşik Krallık izliyor.

AA
Salgının merkezi konumundaki New York'ta vaka sayısı düşüyor.

New York'ta vaka sayıları düşüşte

Salgından en fazla etkilen New York'ta vaka sayıları düşmeye başlarken ABD'nin güney eyaletlerinde ve California'da vaka sayıları yükselmeye başladı.

  • New York'ta şimdiye kadar 400 bin 660 kişiye koronavirüs bulaşırken, 30 bin 603 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'u 167 binden fazla vakayla New Jersey ve 137 bin üzerinde vakayla California takip ediyor.

ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 22 milyon 164 bini, iyileşen hasta sayısı da 788 bini geçti.

ABD’de koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 72 bini aştı
KORONAVİRÜS
ABD’de koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 72 bini aştı
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