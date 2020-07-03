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Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Can kaybı 524 bin 188e yükseldi
DÜNYA

Dünya koronavirüs vakalarında son durum: Can kaybı 524 bin 188’e yükseldi

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 524 bin 188’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 524 bin 188’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 992 bin 457’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 152 bin 486’ya ulaştı.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, bir milyon 501 bin 353 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 61 bin 990’a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 683 olurken, vaka sayısı ise 661 bin 165’e ulaştı.

Fransız televizyonu Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü yağdırdı
OYNAT 02:02
Fransız televizyonu Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü yağdırdı
Uluslararası haber kanalı France 24 “Türk Hastaneleri Kovid-19'a Karşı İyi Bir Yönetim Modeli Olarak Öne Çıkıyor' başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, 83 milyon nüfusta 200 binden az pozitif vakayla Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden ülke olarak öne çıktığı vurgulandı.


Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor.

İtalya’da vaka sayısı 240 bin 961 olurken, 34 bin 818 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 196 bin 717’ye çıkarken, 9 bin 64 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 995’e yükselirken, hasta sayısı 283 bin 757 oldu.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da can kaybı artıyor
KORONAVİRÜS
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da can kaybı artıyor

İran'da ölü sayısı 11 bin 106'ya çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 106’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 232 bin 863’e çıktığı açıklandı.

İran’da maske zorunluluğu getirildi: Kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi
KORONAVİRÜS
İran’da maske zorunluluğu getirildi: Kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi
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İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz
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İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz

İzmir Belediyesi, yine bir duyarsızlık örneği göstererek vatandaşları mağdur etti. Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların biri hariç yıkım işlemleri başlamadı. Kasım ayında evlerinden taşınan ve kirada oturan ev sahipleri, konuya bir an önce açıklık getirilmesi için çağrıda bulunarak, belediyenin duyarsız olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. Yıkılan binanın sakinlerinden olan Sedef Şengül, "Boş arsamızın üzerine bir manav ve otopark mafyası çökmeye kalktı. Burayı otopark yapmak için tuğlaları getirmişler. Gören birisi bize fotoğraf attı. Kimsenin haberi olmadan arkadaşlar inşaata başlamışlar. Zabıtayı aradık gittiler" dedi.
Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu
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Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu

Antalya’da zemin katta yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni, binayı saran koku sonucu bulundu. Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, “Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. ’Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur’ dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık." dedi.

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