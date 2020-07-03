Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 524 bin 188’e yükseldi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, bir milyon 501 bin 353 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 61 bin 990’a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 683 olurken, vaka sayısı ise 661 bin 165’e ulaştı.

OYNAT 02:02 Fransız televizyonu Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü yağdırdı Uluslararası haber kanalı France 24 “Türk Hastaneleri Kovid-19'a Karşı İyi Bir Yönetim Modeli Olarak Öne Çıkıyor' başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, 83 milyon nüfusta 200 binden az pozitif vakayla Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden ülke olarak öne çıktığı vurgulandı.





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Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor.

İtalya’da vaka sayısı 240 bin 961 olurken, 34 bin 818 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 196 bin 717’ye çıkarken, 9 bin 64 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 995’e yükselirken, hasta sayısı 283 bin 757 oldu.

KORONAVİRÜS Brezilya, Meksika ve Hindistan'da can kaybı artıyor

İran'da ölü sayısı 11 bin 106'ya çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 106’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 232 bin 863’e çıktığı açıklandı.