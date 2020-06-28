İran’da maske zorunluluğu getirildi: Kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi

Dijital takip mi? Gözetleme mi?

Koronavirüs salgını ile birlikte hükümetler arasında virüsün yayılmasını izlemek için dijital takip ve temas izleme uygulamaları önemli bir seçenek oldu. Ama bu aynı zamanda başka bir konuyu gündeme getiriyor.Dünyadaki Kovid-19 dijital takip uygulamalarıyla gizlilik ihlali endişeleri büyüyor. Ancak uygulamaların risk takibi ve hastalıkların önlenmesi için kullanılması gerektiğini savunanlar da var.