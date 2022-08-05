’Virüsün bulaştırıcılık katsayısı 20 kat arttı’

Türkiye’de pandeminin ilk çıktığı zamanlarda 1 kişinin sadece 1 vatandaşa korona bulaştırdığını ve o günlerde virüsün bulaşıcılık katsayısının düşük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya, bugüne özel önemli açıklamalarda bulundu.

Ters Dalga

Yaz aylarında yaşadıklarını dalganın kendilerini şaşırttığını ifade eden Dr. Şevket Özkaya, "Buna ters dalga da diyebiliriz. Daha önceki dalgalarda olmayan vaka sayılarını ulaştık. Şuan Türkiye’deki salgında günlük en yüksek vaka sayısına ulaştık. Bu vaka sayılarına rağmen ölen hastamız veya yoğun bakımda yatan kritik hasta sayımız oldukça azdır. Vaka sayıları bu kadar yüksek iken yatan sayısının az olması bunun ters bir dalga olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

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'1 kişi 20 kişiyi enfekte ediyor'

Vakaların bulaşıcılık oranının 20 kat arttığını ifade eden Özkaya, "Bu grup yeni dalga da pozitif olarak geliyor. 3 yıldır saklandık ama nasıl yakalandık şaşkınlığı içerisindeler. Bunun sebebi ile ilgili şunu söyleyebiliriz: Virüsün bulaştırıcılık katsayısı vardır. İlk pandemi açıklandığında bu virüsün bulaştırıcılık katsayısı 1 ile 1 buçuk katsayısındaydı. Şuan ki dalgada da virüsün bulaştırıcılık katsayısı 20’yi geçti. 1 kişi 20 kişiyi enfekte ediyor demektir. Şuana kadar en yüksek katsayı ile karşı karşıyayız demek oluyor. Halkımız panik yapmasına gerek yok. Neredeyse grip gibi geçiyor. Bu şekilde giderse herkes enfekte olacak ve toplum bağışıklığı ve aşı ile yılbaşına kadar oldukça rahatlayacağımızı söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

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'Hatırlatma dozu önerisi'

50 yaş üzeri vatandaşların hatırlatma dozlarının olması gerektiğini belirten Özkaya, "4. ve 5. dozları olalım mı diye insanlar soruyor. 50 yaş ve üstündeyseniz ve aşınızın üzerinde 6 ay geçtiyse mutlaka hatırlatıcı dozlarınız olmanızı öneriyoruz. Toplumda aşılama başlamadan önce gelen vakalardan bir örnek vermiştik. Kasım 2020’de Covid pozitif saptadığımız bir hasta ilaç tedavisi almayı reddetmişti. O zaman ciddi akciğer tutulumu ile yatırmıştık. 2 sene sonra tekrar pozitif olarak geldi aşılarını olduğu için grip gibi atlattı” ifadelerini kullandı.