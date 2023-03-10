Manchester United 4-1 Real Betis
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ve Real Betis karşı karşıya geldi. Maç Manchester United’ın 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
MANCHESTER UNİTED - REAL BETİS MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER UNİTED - REAL BETİS MAÇ ÖZETİ
#Manchester United
#Real Betis
#Wout Weghorst
#UEFA
#Avrupa Ligi
#maç özeti
1 saat önce
Manchester United Betis karşısında farklı kazandı: 4-1
10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu
Twitter Blue Türkiye'de kullanıma açıldı: Fiyatı dikkat çekiyor
ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1
Deprem bölgesinde hasar tespiti yapılamayan binalar için 31 Mart'a kadar süre tanındı
Gelin adayına nişanında ağlatan sürpriz: Vefat eden babasıyla birlikte resmettiler