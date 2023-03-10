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Manchester United Betis karşısında farklı kazandı: 4-1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United evinde Real Betis’i konuk etti. Maç kırmızı şeytanların 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 6’ Marcus Rashford, 32’ Ayoze Perez, 52’ Antony, 58’ Bruno Fernandes ve 82’ Wout Weghorst’dan geldi. Bu sonuçla Manchester United çeyrek final kapısını aralamış oldu. Manchester United - Real Betis maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:48 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Manchester United 4-1 Real Betis

Manchester United 4-1 Real Betis

#Manchester United
#Real Betis
#Wout Weghorst
#UEFA
#Avrupa Ligi
#maç özeti
1 saat önce
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Manchester United Betis karşısında farklı kazandı: 4-1
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ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1
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