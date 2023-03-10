UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting Lizbon evinde Arsenal’ı konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 22’ William Saliba, 34’ Gonçalo Inacio, 55’ Paulinho ve 62’ Hidemasa Morita’dan geldi. Sporting CP - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.