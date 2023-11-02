Mernis adresi, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan nüfus kayıtlarına göre kişilerin kayıtlı olduğu adrestir. Bu adres, kişinin ikamet ettiği adres olarak da bilinir. Mernis adresi adres kodu, sokak adı, sokak numarası, bina adı ve numarası, daire numarası, mahalle, ilçe ve il adı gibi bilgilerden oluşmaktadır. Peki, MERNİS adresi nereden, nasıl değişir? Boş konuta adresi bildirimi nasıl yapılır? İşte soruların yanıtları.

MERNİS ADRESİ NEDİR?

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kağıt ortamında bulunan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan bilişim teknolojileri ve ortak veri tabanı işlemciliği açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ve temel projesidir.

MERNİS ADRESİ NEREDEN VE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

MERNİS adresi, vatandaşların resmi ikametgah adresini ifade eder. Bu adres, nüfus cüzdanlarında yer alır ve MERNİS sisteminde kayıtlıdır.

E-devlet üzerinden online olarak "Adres Değişikliği Bildirimi" hizmeti kullanılabilir. Bu hizmet için e-devlet şifresi, mobil imza veya elektronik imza gereklidir. Bildirim, 20 gün içinde yapılmalıdır.

İlçe nüfus müdürlüklerine giderek "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)" işlemi ile adres değişikliği bildirimi yapılabilir. Bu yöntemde, taşındığınız adreste oturan bir kişinin yanınızda olması ve size ait bir kimlik belgesinin bulunması gerekmektedir. Bildirim, 10 gün içinde yapılmalıdır.

MERNİS ADRESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Mernis adresini öğrenmenin birkaç yolu vardır:

> e-Devlet üzerinden: e-Devlet şifresi ile e-Devlet portalına giriş yaparak "Adres Bilgilerim" sekmesinden mernis adresini öğrenebilirsiniz.

> Nüfus müdürlüğünden: Nüfus müdürlüğüne giderek kimlik bilgilerinizi vererek mernis adresini öğrenebilirsiniz.

> Cep telefonuyla: Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörlerinin SMS servisleri üzerinden mernis adresini öğrenebilirsiniz.

> Mernis adresi, kişinin ikamet ettiği adresin resmi kayıtlarıdır. Bu adres, birçok resmi işlemde kullanıldığı için doğru ve güncel olmalıdır.

BOŞ KONUTA ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yapılan incelemede, işlem anında, bildirime konu olan adreste kayıtlı kişi bulunmadığı tespit edilirse, o adres ‘‘boş adres’’ olarak tanımlanmaktadır. Boş adrese adres bildiriminde herhangi bir belge talep edilmez ve ilgilinin bildirimi yeterlidir. Genel kural budur.

Ancak, sık karşılaşılan bir durum olmamakla beraber, bildirime konu adresin sistemde “inşaat” olarak tanımlı olması gibi, adresteki konuta/binaya ilişkin özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri bilgi ve belge isteyebilirler. İşlemlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekmediği sürece kırtasiyeciliğe girmemeye özen gösteriyoruz.

e-Devlet Kapısından, “Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konuta)” hizmetini kullanarak elektronik imza, mobil imza veya SMS ile doğrulama yöntemlerinden biriyle işleminizi yapabilirsiniz.

Nüfus personeli tarafından özellikle incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken durumlar varsa, mağduriyet yaşanmaması bakımından e-Devlet sizi ilçe nüfus müdürlüğüne yönlendirecektir.







