Beyoğlu, İstanbul'da doğup büyüyen Demir, çocuk yaşlardan beri müzik ile uğraşıyordu. Lise eğitimi bittikten sonra yurtdışına yerleşmeye hazırlandı. O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve finale kadar yükseldi. 2014 yılında çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı. 2017 yılında FadeOut Müzik ile anlaşarak profesyonel kariyerine başladı. Aynı yılın sene sonunda söz, müzik ve düzenlemesini yaptığı Uyan adlı ilk teklisini yayınladı. 5 Nisan 2019 tarihinde Bak Kollarım Burada adlı ilk albümü yayınladı. Albümden "Karakış" adlı parçayı yayınladı. COVID-19 pandemisi döneminde birçok tekli yayınladı. 18 Kasım 2020'de Kimim Lan Ben?, Part 1 bir hafta sonra ise Kimim Lan Ben?, Part 2 adlı iki EP yayınladı. 2 Nisan 2021 tarihinde bu EP albümlerde yer alan ve yeni parçaların olduğu yirmi bir şarkılık Kimim Lan Ben? adlı ikinci albümünü yayınladı. Eylül 2021'de Melike Şahin ile birlikte yayınladığı "Pusulam Rüzgar" adlı tekliyle büyük beğeni topladı. Kasım 2022 tarihinde Mabel Matiz ile birlikte yayınladığı "Antidepresan" teklisiyle dönemin en çok dinlenen parçalarından birisi oldu.