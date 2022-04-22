Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Muhsin Kara kimdir, aslen nerelidir? Muhsin Kara'nın biyografisi!

Suudi Arabistan'da yapılan Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda sesi ve tınısıyla jüri üyelerini kendine hayran bırakan imam Muhsin Kara finale kaldı. İlk 4 yarışmacının arasına giren Muhsin Kara yarışma sonrası yaptığı açıklamada 'İlk 4'e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun' dedi.

MUHSİN KARA KUR'AN-I KERİM'İ VE EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA 1. OLDU

Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görev yapan Alpcan Çelik ise 2’nci oldu.

Suudi Arabistan’da 2019’dan bu yana düzenlenen ve binlerce kişinin başvurduğu “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na Türkler damga vurdu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camisi’nde görev yapan imam Muhsin Kara 1’inci, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Hamid-i Evvel Camisi’nde imam olan Alpcan Çelik ise 2’nci oldu. Kara, 2 milyon Suudi riyali, Çelik ise 1 milyon Suudi riyali ödül kazandı.

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CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah." ifadelerini kullandı.

Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım." dedi.

Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam." diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti. Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin." karşılığını verdi.

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Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle." temennilerine Kara'nın, "Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.

MUHSİN KARA KİMDİR?

Mahsun Kara, 1990 yılında Van'ın ilçesi olan Erçiş'te doğdu. Bir dönem Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev alan imam Muhsin Kara daha önce de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tasavvuf Musikisi Korosu'nda solist olarak çalışmıştı.

Türkiye'nin yanı sıra Mısır'da da eğitimler alan Muhsin Kara daha önce de TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılmıştı.

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