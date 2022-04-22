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Gündem Suudi Arabistandaki ezan yarışmasının birincisi Sivasta sela ve ezan okudu Heyecanımı anlatamam
SİVAS

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu: Heyecanımı anlatamam

Suudii Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu.Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildiğinin hatırlatılması üzerine "Tabii ki devletimizin üst kademesinden böylesine bir tebrik almak benim için son derece onur verici bir şey. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Heyecanımı anlatamam" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistandaki ezan yarışmasının birincisi Sivasta sela ve ezan okudu: Heyecanımı anlatamam
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu.

Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"Yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz Sivas'a gelir gelmez bu güzel mabette, bu maneviyat yüklü tarihi Ulu Cami'de cuma selasını ve ezanı okumaktan dolayı çok mutluyum." diyen Kara, "Vatandaşlarımızın da sosyal medyadan, Ulu Cami'de sela ve ezan okumam konusunda bir talebi vardı. Bunu gerçekleştirdiğim için de çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

AA

"Heyecanımı anlatamam"

Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tebrik edildiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

  • "Tabii ki devletimizin üst kademesinden böylesine bir tebrik almak benim için son derece onur verici bir şey. Allah'tan tek bir arzum vardı. 'Olur da böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız büyük bir ihtimal arayacaktır.' diye düşündüm. Bu durum, Cumhurbaşkanımızın bu gibi yaklaşımlara, başarılara ne kadar önem ve değer verdiğinin göstergesidir. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Heyecanımı anlatamam. Binlerce kişinin önünde ezan ve Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir şekilde heyecanlanmamak ama Cumhurbaşkanı aradığında böylesine bir heyecan yaşamak çok değişik bir duygu."

AA

Sosyal medyadan da tebrikler geldiğini anlatan Kara, "Bir ramazan mevsiminde, böyle güzel bir mevsimde ezanı güzel okuma yarışmasında dünya genelinde birinciliğin ülkemize getirilmiş olmasına insanlar çok sevindi ve 'Hocam o kadar güzel bir haber oldu ki bizim için, sayenizde nefes aldık' dediler. Buna vesile olduğum için Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun." diye konuştu.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında Türkiye'den Muhsin Kara birinci, Alpcan Çelik de ikinci olmuştu.

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