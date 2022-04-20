Arap kanalının ezan yarışmasına Türkler damga vurdu

Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda; Ayasofya müezzini Alpcan Çelik (29) ile birlikte finale kalan Van Erciş'li Muhsin Kara (32) bu akşam ekranlara gelen son bölümde okuduğu ezanla jürinin övgüsünü kazandı.

Ayasofya müezzini Alpcan Çelik (29).

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle hep birlikte mana aleminde daha fazla bulunmaya başladık. Hal böyle olunca duygulu okunan ezanlar da bir başka etkiliyor.

Duygu dolu anlar yaşattı

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalı tarafından, “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

Van Erciş'li Muhsin Kara (32).

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya kaldı. Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.