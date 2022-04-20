Arap kanalının ezan yarışmasına Türkler damga vurdu
Suudi Arabistan televizyonunda 2019’da başlayan, 80 ülkeden 42 bin kişinin başvurduğu “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” bugün sona eriyor. Finale kalan 4 isim arasında Türkiye'den Muhsin Kara ve Alpcan Çelik var.
Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda; Ayasofya müezzini Alpcan Çelik (29) ile birlikte finale kalan Van Erciş'li Muhsin Kara (32) bu akşam ekranlara gelen son bölümde okuduğu ezanla jürinin övgüsünü kazandı.
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle hep birlikte mana aleminde daha fazla bulunmaya başladık. Hal böyle olunca duygulu okunan ezanlar da bir başka etkiliyor.