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Hayat Arap kanalının ezan yarışmasına Türkler damga vurdu
AKTÜEL

Arap kanalının ezan yarışmasına Türkler damga vurdu

Suudi Arabistan televizyonunda 2019’da başlayan, 80 ülkeden 42 bin kişinin başvurduğu “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” bugün sona eriyor. Finale kalan 4 isim arasında Türkiye'den Muhsin Kara ve Alpcan Çelik var.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arap kanalının ezan yarışmasına Türkler damga vurdu
Muhsin Kara

Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda; Ayasofya müezzini Alpcan Çelik (29) ile birlikte finale kalan Van Erciş'li Muhsin Kara (32) bu akşam ekranlara gelen son bölümde okuduğu ezanla jürinin övgüsünü kazandı.

Ayasofya müezzini Alpcan Çelik (29).
Ayasofya müezzini Alpcan Çelik (29).
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Türk yarışmacıdan Arap jüri üyesini ağlatan ezan performansı
OYNAT 04:41
Türk yarışmacıdan Arap jüri üyesini ağlatan ezan performansı
Suudi Arabistan televizyonundaki Kuran-ı Kerim'i ve ezanı güzel okuma yarışmasında finale kalan Van Ercişli Muhsin Kara, okuduğu ezanla jüri üyesinin gözlerini yaşarttı.

Duygu dolu anlar yaşattı

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalı tarafından, “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

Van Erciş'li Muhsin Kara (32).
Van Erciş'li Muhsin Kara (32).

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya kaldı. Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmada finale kaldı
FOTOĞRAF 5
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11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle hep birlikte mana aleminde daha fazla bulunmaya başladık. Hal böyle olunca duygulu okunan ezanlar da bir başka etkiliyor.<br>
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Duygu dolu anlar yaşattı<br>Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalı tarafından, “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.<br>
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya kaldı. Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.<br>
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Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmada finale kaldı
Suudi Arabistan'da düzenlenen “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na katılan Vanlı imam Muhsin Kara, okuduğu ezanla dinleyenleri mest etti.
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​Vanlı imam okuduğu ezanla Arabistan'daki yarışmada finale kaldı.

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