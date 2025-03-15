Aksa'da 80 bin kişi saf tuttu

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Doğu Kudüs'te Ramazan ayının ikinci cuma namazını sadece 80 bin Filistinli kıldı. Ramazan ayının ikinci cuma namazında geçen yıl 120 bin kişi, bir önceki yıl 2023'teyse 250 bin kişilik cemaat olmuştu. Bugünkü sayı ise son üç yılın en düşük sayısı olarak kayıtlara geçti. İşgalci İsrail, bu yıl kısıtlamaları geçen yılkilere göre daha da artırmasının buna neden olduğu ifade ediliyor.

3 BİN POLİS KONUŞLANDI

İsrail polisi, sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde Mescid-i Aksa'ya açılan Eski Şehir bölgesinde geniş bir alanda konuşlandı, çok sayıda kontrol noktası kurarak bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, üst aradı. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'e 3 bin polis sevk edildiği belirtildi.

2 BİN 500 TL ÖDEDİLER

İsrail makamları Ramazan'ın başında, Batı Şeria'dan 50 yaş üstü kadın, 55 yaş üstü erkeklerden sınırlı sayıda kişinin gelmesine izin verileceğini açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, Aksa'ya ulaşırken kontrol noktalarında beklemek zorunda kaldıklarını, çok sayıda kişinin yaşı uygun olmasına rağmen geri çevrildiğini ve kendilerine akşam saatlerine kadar Kudüs'ten çıkıp Batı Şeria'ya dönme şartı getirildiğini anlattı. İsrail ordusunun, işgal altındaki bölgelerden gelenlere bir günlük izin kartı çıkardığını, bunun için 250 İsrail şekeli (yaklaşık 2 bin 500 TL) ödediklerini aktaran Filistinliler, akşam 17.00'ye kadar kontrol noktalarında geri dönüş için parmak basmaları gerektiğini dile getirdi.

KAPILARDAN GERİ ÇEVRİLDİLER

Filistin'in Tulkerim kentinden bir yıl aradan sonra Aksa'ya gelen Selahaddin Cani, kutsal mekana yolculuğun zorlu geçtiğini, birden fazla kontrol noktasından geçerek buraya gelebildiklerini anlattı. Batı Şeria'dan gelenlere sadece "sabah 5'ten akşam 5'e kadar izin verildiğini" kaydeden Cani, "Yaşlı kadınlara bile izin vermediler. Sadece 10 bin kişiye izin verildi. Çok sayıda kişi kapılardan geri çevrildi" diye konuştu.

İFTARA KALMAYA DA İZİN YOK

Beytüllahim'den gelen Nadiye Hacace de geçen yıldan sonra ilk defa Aksa'ya gelebildiğini, İftar için kalmalarına izin verilmediğine dikkati çekti. Hacace, "Burada iftar yapmak istiyoruz, bu yasak. Cuma namazını kılıp döneceğiz. Ramazan bizim için Aksa'ya gelebilmek için tek şansımız. Başka zaman izin yok" dedi.







