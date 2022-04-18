Ramazan Ganalılar teravihi Milli Camide kılıyor
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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Ganalılar teravihi Milli Cami’de kılıyor

Ganalı Müslümanlar, teravih namazında Osmanlı mimarisiyle dikkati çeken ve ülkenin en büyüğü olan Gana Milli Camisi ve Külliyesi’nde bir araya geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ganalılar teravihi Milli Cami’de kılıyor
Gana Milli Camii ve Külliyesi

Ganalı Müslümanlar, teravih namazında Osmanlı mimarisiyle dikkati çeken ve ülkenin en büyüğü olan Gana Milli Camisi ve Külliyesi’nde bir araya geliyor. Gana Derneği (GANADER), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim (İSAR) Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle başkent Akra’da geçen yıl ibadete açılan cami, klasik Osmanlı cami mimari tarzı olan Sultanahmet ve Selimiye camileri örnek alınarak yapıldı. Ramazan’da Müslümanlar, teravihi şehir merkezindeki bu camide eda ediyor.
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