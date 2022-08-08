Risotto tarifi, Risotto Yapılışı, Malzemeleri, Püf Noktası

Et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavı olan Risotto, İtalyan mutfağının ünlü yemeklerinden biridir. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz İtalyan Risotto tarifi...

RİSOTTO TARİFİ

Risotto için malzemeler

200 gram arborio pirinç

200 gram mantar (dilediğiniz)

1 adet soğan

2 diş sarımsak

20 ml sirke 80 ml su

1 lt tavuk suyu

4 yemek kaşığı rende parmesan peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

RİSOTTO YAPILIŞI

Tavaya biraz zeytinyağı alıp 2 diş sarımsağı soteleyelim.

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Sarımsakları içinden alalım, İçine doğranmış mantarları alıp yüksek ateşte soteleyelim.

Kenara alın tavuk suyunu ısıtalım.

Minik doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin.

Yıkanmamış pirinci ilave edin ve 2-3 dk kadar kavurun, tuz ilave edin.

sirkeli suyu ilave edip yüksek ateşte çektirin.

Tavuk suyunu ilave etmeye başlayın. 1. 5 -2 kepçe ilave edip spatula ile karıştırın.

Çekince tekrar ilave edip aynı işlemi tekrarlayın.

Kıvamı kuru olmamalı hafif nemli kalmalı tadına bakarak olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Pirinç dişe gelmeli (al dente kıvamda olmalı).

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Kenara alıp soğuk parmesan ve soğuk tereyağını ilave edip karıştırın 3 dk kapağı kapalı dinlendirin.

RİSOTTO YAPIMININ PÜF NOKTASI

Risotto malzemeleri arasında en önemlisi Arborio pirinçtir. Diğer malzemeler ise yapılacak olan türe göre seçilir.

Yemeğin yapımı sırasında dikkat edilecek en önemli nokta pilavın doğru kıvamda olmasını sağlamaktır.

Risotto yaparken suyun pirinç ile doğru oranda karışması da önemlidir. Pirincin saldığı nişastanın eklenen su ile bir araya gelmesi sonucunda krema benzeri bir tat elde edilir. Pirinç ile suyun iyice karışması için yedirerek ve yavaşça karıştırmak önemlidir. Ayrıca bu işlemin 20-25 dakika civarında belirli bir süre boyunca yapılması gerekir.

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Pilavın al dente denilen türde hafif sert bir kıvamda olması önemlidir.

Tarife parmesan peyniri ya da mantar gibi ürünlerin eklenmesi tercih edilirse tat zenginleşir. Tereyağı kullanımı da pilava lezzet katan unsurlardan biridir.