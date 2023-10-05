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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 8 maçla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası, 8 maçla tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada Danimarka'nın Kopenhag takımı, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-1 yenildi. C Grubu maçında ise Real Madrid, deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup etti. E Grubunda ise Atletico Madrid - Feyenoord takımını 3-2 mağlup etmeyi başardı. İşte Şampiyonlar Ligi ikinci hafta A, B, C, D, E, F, G ve H Grubu toplu sonuçları.

09:21 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi gecesin sonuçları

Şampiyonlar Ligi gecesin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftasında da heyecan doruktaydı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarında tüm maçlar oynandı. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk oldu.

Sarı-kırmızı ekip, 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle rakibini 3-2 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti.

78. dakikada Mertens'in Casemiro tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı yandan auta attı. Bu pozisyonda Casemiro kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer karşılaşmada Danimarka'nın Kopenhag takımı, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Alman ekibinin gollerini 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel attı.

C Grubu maçında ise Real Madrid, deplasmanda Napoli'yi 3-2 yendi. Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vinicius Junior, 34. dakikada Jude Bellingham ve 78. dakikada Alex Meret (kendi kalesine) atarken, ev sahibi takımın golleri 19. dakikada Leo Oestigaard ile 54. dakikada Piotr Zielinski'den geldi.

3 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları:

Alınan sonuçlar şöyle:

Şampiyonlar Ligi A Grubu sonuçları

Manchester United (İngiltere) - Galatasaray: 2-3

Kopenhag (Danimarka) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Şampiyonlar Lig B Grubu sonuçları

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sevilla (İspanya): 2-2

Lens (Fransa) - Arsenal (İngiltere): 2-1

Şampiyonlar Lig C Grubu sonuçları

Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz): 2-3

Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 2-3

Şampiyonlar Ligi D Grubu sonuçları

Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-2

Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu sonuçları

Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda): 3-2

Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya): 1-2

Şampiyonlar Ligi F Grubu sonuçları

Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya): 0-0

Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 4-1

Şampiyonlar Ligi G Grubu sonuçları

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre): 2-2

Şampiyonlar Ligi H Grubu sonuçları

Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 0-1

Şampiyonlar Lig puan durumu


Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET
Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Galatasaray 3-2'lik skorla 3 puana ulaştı. Manchester United'ın golleri 17' ve 87' Rasmus Höjlund, (2) Galatasaray'ın golleri 23' Wilfried Zaha, 71' Kerem Aktürkoğlu ve 81' Mauro Icardi'den geldi. Manchester United'ta Carlos Casemiro dakika 77'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray A grubunda ilk galibiyetini alarak 4 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise henüz puan alamayarak son sırada yer aldı. Manchester United - Galatasaray maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupların puan durumlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


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