Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim İstanbulda seçimi kim kazandı?
2019 YEREL SEÇİMİ

23 Haziran İstanbul yerel seçim sonuçları: İstanbul'da belediye başkanlığını kim kazandı?

İstanbul'da seçimi kim kazandı?

İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin ardından YSK'nın kararıyla yenilenen 23 Haziran seçimlerimi kim kazandı? Cumhur İttifakı'nın adayı ile CHP'nin adayı arasında geçen seçim yarışında sandıkların açılmasıyla birlikte sonuçlar anbean sayfamızda olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu

23 Haziran Mahalli İdareler seçiminin en çok merak edilen İstanbul sonuçları ne oldu. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım mı? yoksa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu? kazandı sorusu en çok merak edilen konu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte anlık veriler sayfamızda olacak.

YSK'nın 31 Mart'ta yapılan seçimlerde usulsüzlükleri tespit etmesinin ardından yenileme kararı aldığı İstanbul seçimlerinde sonuçlar belli oluyor.

CANLI SONUÇLARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

31 MART'TA NELER OLMUŞTU?

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin en çok merak edilen yeri İstanbul sonuçları oldu. Geçersiz oyların ve itirazların yapıldığı İstanbul'da sayım işlemleri devam ediyor. Seçmenler İstanbul'da kimin kazandığını merak ederken YSK'dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım mı? yoksa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu? kazandı sorusu en çok merak edilen konu oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da seçim yarışına ilişkin, "Şu an itibarıyla sisteme taranan 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette" dedi.

Binali Yıldırım'ın çok sayıda oyu kaydırıldı

31 Mart Yerel Seçimlerine İstanbul'daki iptal edilen geçersiz oylar ile sayım cetveli ve sandık tutanağı arasındaki oy farkları damga vurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 309 sandıkta AK Parti'nin 17 bin 410 oyunun AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partilere yazıldığını açıkladı. İstanbul genelinde 31 bin 186 sandık bulunuyor. Toplam geçersiz oy sayısıysa 319 bin 500.

REKLAM

CHP'den oy kaydırma itirafı: Sandık başında hata olmuş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin en az 17 bin oyunun CHP ve diğer partilere kaydırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var" ifadelerini kullandı.

Şenocak: Geçersiz oyların sonucu değiştireceği aşikar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Geçersiz oyların büyük bölümü İstanbul’da kazandığımız 25 ilçemizin sandıklarına ait, bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikardır" dedi. Şenocak, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç daha önce ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım lehinedir. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, 'Milletimizin tercihi başımızın üstündedir' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım seçim sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 25 bin oy önde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Tebrik etmesini biliriz ancak süreç devam ediyor. Partimiz hukuki süreci devam ettirecek. YSK mazbatayı kimse verirse başkan o olacak" dedi.

Organize oy hırsızlığı

31 Mart’ta kıran kırana bir yarışın yaşandığı İstanbul’da seçime geçersiz 319 bin oyun gölgesi düştü. CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan itirazın sonucunu beklemeden galibiyetini ilan etse de oyların sisteme aktarılması sırasında seçimin kaderini değiştirecek organize hileler yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul İl Başkanlığı'nda kurulan 100 kişilik özel ekip ‘Sayım Döküm Cetvelleri' ile Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen 'Sandık Sonuç Tutanaklarını' tek tek karşılaştırdı.

REKLAM

İstanbul'da seçime itiraz ediliyor: Oylar yeniden sayılıyor

İstanbul'daki tüm ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz ediliyor. Fatih, Beykoz, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Çekmeköy'de yapılan itirazlar kabul edildi ve oyların yeninden sayılmasına karar verildi.

AK Parti: Şu an itibariyle fark düşüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Yavuz, " Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. YSK'nın verilerine göre 29 binlere kadar çıktı fark. Ama şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek, şu an itibarıyla 20 bin 509. Sadece şurada 7 bin 646 oy var bizim aleyhimize kaydedilmiş, bizden gitmiş." dedi.

CHP panikledi, İstanbul İl Seçim Kurulu oy sayımını durdurttu

İstanbul'da oyların yeniden sayılma kararı sonrası, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı 10 binlere düşünce CHP büyük bir panik yaşandı. CHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak, sayımların tedbiren durdurulması konusunda bir karar aldırdı. Yüksek Seçim Kurulu kanununda ise "sayımlar durdurulamaz" hükmü yer almasına rağmen böyle bir kararın alınması, hukuk skandalı olarak görülüyor.

YSK olağanüstü toplandı

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede oy sayımının durdurulması kararını görüştü. Toplantı sonucunda YSK, İstanbul'un 7 ilçesindeki oy sayımının tebdir amaçlı durdurulması kararını kaldırdı. Alınan bu karara göre 7 ilçedeki oylar yeniden sayılacak.

Bağcılar’da AK Parti'nin oyları bin 304 arttı

Bağcılar İlçe Seçim Kurulu, şaibeli olduğu iddia edilen sandıkları gözden geçirdi ve AK Parti’ye atılan oylar 1304 arttı. Karar tutanağının altına AK Partili üyelerin yanı sıra CHP, HDP ve İYİ Partili üyeler de imza attı.

REKLAM

Hata yok sistematik hırsızlık var

Türkiye'nin büyük bir heyecanla adeta nefesini tutarak takip ettiği seçim sürecinin şüphesiz en önemli konusu İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlar oldu. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın kazandığı oyların tutanaklarda ve YSK sisteminde farklı olması akıllara ilk olarak ‘hata’ ya da yanlışlıkla ‘kaydırma’ olabileceği düşüncesini oluştursa da aradan geçen zamanda ortaya çıkan tablo sürecin bir hata değil, sistematik oy hırsızlığı üzerine kurgulandığını gözler önüne serdi. İstanbul’da AK Parti'nin kalesi olarak bilinen yerlerde dahi kimi sandıklarda Binali Yıldırım'a ‘sıfır’ oy çıktığı gözlenirken, bu noktalarda oyların çoğunlukla CHP’ye kimi noktalarda DSP’ye aktarıldığı görüldü. Söz konusu tutanaklara göre Yıldırım'ın 3 bin 859 oy aldığı toplam 30 sandıkta tutanaklara sıfır oy geçirilirken, 12 sandıkta ise Yıldırım'ın aldığı 1269 oy tutanaklara her sandıkta 1 oy olmak üzere 12 olarak geçirildi. İstanbul’un dört bir yanındaki çok sayıda tutanakta benzer işlemlerin yapıldığı görüldü.

Hamza Dağ: Artıya geçmeye çok az kaldı

İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılma işlemi devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, "Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşallah" ifadelerini kullandı.

19 ilçede sayım
SEÇİM
19 ilçede sayım

CHP 11 ilde sayım istedi!
SEÇİM
CHP 11 ilde sayım istedi!

Hamza Dağ: Artıya geçmeye çok az kaldı
SEÇİM
Hamza Dağ: Artıya geçmeye çok az kaldı

Fatih'te geçersiz oyların sayımı bitti
SEÇİM
Fatih'te geçersiz oyların sayımı bitti

Bağcılar’da AK Parti'nin oyları bin 304 arttı
SEÇİM
Bağcılar’da AK Parti'nin oyları bin 304 arttı

Bahçeli yeni model önerdi
GÜNDEM
Bahçeli yeni model önerdi

3 bin 217 sandık şaibeli
SEÇİM
3 bin 217 sandık şaibeli

Sandık sandık oy mücadelesi
SEÇİM
Sandık sandık oy mücadelesi

Hodri meydan oyları sayalım
SEÇİM
Hodri meydan oyları sayalım

Sarı: İl seçim kurulunun aldığı karar hukuksuzdur
SEÇİM
Sarı: İl seçim kurulunun aldığı karar hukuksuzdur

YSK olağanüstü toplandı
SEÇİM
YSK olağanüstü toplandı

AK Parti'den İstanbul itirazına ilişkin açıklama: CHP sayımları durdurttu
GÜNDEM
AK Parti'den İstanbul itirazına ilişkin açıklama: CHP sayımları durdurttu


YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması
SEÇİM
YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması

Tekirdağ'da CHP'nin kalesi yıkıldı
SEÇİM
Tekirdağ'da CHP'nin kalesi yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi
SEÇİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği
DÜNYA
Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

AK Partili aday 3 oy farkla kazandı
SEÇİM
AK Partili aday 3 oy farkla kazandı
Sandıklar kapandı

Sandıklar kapandı

​İstanbul için oy verme işlemi tamamlandı, sayım başladı.
Hatalı mühürler geçerli sayıldı

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

YSK, AK Parti ile CHP'nin başvurusunu kabul etti.
Sandıkları terk etmeyin

Sandıkları terk etmeyin

Cumhur İttifakı'nın adayı ​Binali Yıldırım'dan seçmene çağrı.
58 teröriste<br>'pençe' darbesi

58 teröriste
'pençe' darbesi

Bakanlık, operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan kalp<br>krizi geçirdi

Başkan kalp
krizi geçirdi

​İstanbul İl Seçim Kurulu'na başka bir isim vekalet edecek.
İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Üsküdar'da oyunu kullandı.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Kadıköy'de can pazarı

Kadıköy'de can pazarı

Anne baba hayatını kaybetti, engelli oğulları kurtarıldı.
Havadan ve karadan<br>arama sürüyor

Havadan ve karadan
arama sürüyor

Sel felaketinde kayıp 3 kişi için 5. güne gelindi.
İstanbul<br>seçimini yapıyor

İstanbul
seçimini yapıyor

Yaklaşık 11 milyon seçmen için oy verme işlemi başladı.
Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Sinat-Haftanin bölgesinde PKK hedefleri vuruldu.
Dikkat çeken kare

Dikkat çeken kare

Oy pusulaları okullara böyle taşındı.
Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Yargıtay'dan çalışan anneler için karar aldı.
Hakurk'a<br>Türk pençesi

Hakurk'a
Türk pençesi

Toplamda 57 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.