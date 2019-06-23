İstanbul'da seçimi kim kazandı?

23 Haziran Mahalli İdareler seçiminin en çok merak edilen İstanbul sonuçları ne oldu. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım mı? yoksa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu? kazandı sorusu en çok merak edilen konu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte anlık veriler sayfamızda olacak.

YSK'nın 31 Mart'ta yapılan seçimlerde usulsüzlükleri tespit etmesinin ardından yenileme kararı aldığı İstanbul seçimlerinde sonuçlar belli oluyor.

31 MART'TA NELER OLMUŞTU?

31 Mart Mahalli İdareler seçiminin en çok merak edilen yeri İstanbul sonuçları oldu. Geçersiz oyların ve itirazların yapıldığı İstanbul'da sayım işlemleri devam ediyor. Seçmenler İstanbul'da kimin kazandığını merak ederken YSK'dan son dakika açıklaması geldi. İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım mı? yoksa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu? kazandı sorusu en çok merak edilen konu oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da seçim yarışına ilişkin, "Şu an itibarıyla sisteme taranan 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam, Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette" dedi.

Binali Yıldırım'ın çok sayıda oyu kaydırıldı

31 Mart Yerel Seçimlerine İstanbul'daki iptal edilen geçersiz oylar ile sayım cetveli ve sandık tutanağı arasındaki oy farkları damga vurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 309 sandıkta AK Parti'nin 17 bin 410 oyunun AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partilere yazıldığını açıkladı. İstanbul genelinde 31 bin 186 sandık bulunuyor. Toplam geçersiz oy sayısıysa 319 bin 500.

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CHP'den oy kaydırma itirafı: Sandık başında hata olmuş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin en az 17 bin oyunun CHP ve diğer partilere kaydırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var" ifadelerini kullandı.

Şenocak: Geçersiz oyların sonucu değiştireceği aşikar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Geçersiz oyların büyük bölümü İstanbul’da kazandığımız 25 ilçemizin sandıklarına ait, bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikardır" dedi. Şenocak, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç daha önce ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım lehinedir. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, 'Milletimizin tercihi başımızın üstündedir' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım seçim sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 25 bin oy önde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Tebrik etmesini biliriz ancak süreç devam ediyor. Partimiz hukuki süreci devam ettirecek. YSK mazbatayı kimse verirse başkan o olacak" dedi.

Organize oy hırsızlığı

31 Mart’ta kıran kırana bir yarışın yaşandığı İstanbul’da seçime geçersiz 319 bin oyun gölgesi düştü. CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan itirazın sonucunu beklemeden galibiyetini ilan etse de oyların sisteme aktarılması sırasında seçimin kaderini değiştirecek organize hileler yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul İl Başkanlığı'nda kurulan 100 kişilik özel ekip ‘Sayım Döküm Cetvelleri' ile Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen 'Sandık Sonuç Tutanaklarını' tek tek karşılaştırdı.

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İstanbul'da seçime itiraz ediliyor: Oylar yeniden sayılıyor

İstanbul'daki tüm ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz ediliyor. Fatih, Beykoz, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Çekmeköy'de yapılan itirazlar kabul edildi ve oyların yeninden sayılmasına karar verildi.

AK Parti: Şu an itibariyle fark düşüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Yavuz, " Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. YSK'nın verilerine göre 29 binlere kadar çıktı fark. Ama şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek, şu an itibarıyla 20 bin 509. Sadece şurada 7 bin 646 oy var bizim aleyhimize kaydedilmiş, bizden gitmiş." dedi.

CHP panikledi, İstanbul İl Seçim Kurulu oy sayımını durdurttu

İstanbul'da oyların yeniden sayılma kararı sonrası, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı 10 binlere düşünce CHP büyük bir panik yaşandı. CHP, İl Seçim Kurulu'na başvurarak, sayımların tedbiren durdurulması konusunda bir karar aldırdı. Yüksek Seçim Kurulu kanununda ise "sayımlar durdurulamaz" hükmü yer almasına rağmen böyle bir kararın alınması, hukuk skandalı olarak görülüyor.

YSK olağanüstü toplandı

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 7 ilçede oy sayımının durdurulması kararını görüştü. Toplantı sonucunda YSK, İstanbul'un 7 ilçesindeki oy sayımının tebdir amaçlı durdurulması kararını kaldırdı. Alınan bu karara göre 7 ilçedeki oylar yeniden sayılacak.

Bağcılar’da AK Parti'nin oyları bin 304 arttı

Bağcılar İlçe Seçim Kurulu, şaibeli olduğu iddia edilen sandıkları gözden geçirdi ve AK Parti’ye atılan oylar 1304 arttı. Karar tutanağının altına AK Partili üyelerin yanı sıra CHP, HDP ve İYİ Partili üyeler de imza attı.

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Hata yok sistematik hırsızlık var

Türkiye'nin büyük bir heyecanla adeta nefesini tutarak takip ettiği seçim sürecinin şüphesiz en önemli konusu İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlar oldu. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın kazandığı oyların tutanaklarda ve YSK sisteminde farklı olması akıllara ilk olarak ‘hata’ ya da yanlışlıkla ‘kaydırma’ olabileceği düşüncesini oluştursa da aradan geçen zamanda ortaya çıkan tablo sürecin bir hata değil, sistematik oy hırsızlığı üzerine kurgulandığını gözler önüne serdi. İstanbul’da AK Parti'nin kalesi olarak bilinen yerlerde dahi kimi sandıklarda Binali Yıldırım'a ‘sıfır’ oy çıktığı gözlenirken, bu noktalarda oyların çoğunlukla CHP’ye kimi noktalarda DSP’ye aktarıldığı görüldü. Söz konusu tutanaklara göre Yıldırım'ın 3 bin 859 oy aldığı toplam 30 sandıkta tutanaklara sıfır oy geçirilirken, 12 sandıkta ise Yıldırım'ın aldığı 1269 oy tutanaklara her sandıkta 1 oy olmak üzere 12 olarak geçirildi. İstanbul’un dört bir yanındaki çok sayıda tutanakta benzer işlemlerin yapıldığı görüldü.

Hamza Dağ: Artıya geçmeye çok az kaldı

İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılma işlemi devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, "Makas daralıyor artıya geçmeye çok az kaldı inşallah" ifadelerini kullandı.

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