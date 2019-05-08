36 günlük maraton

31 Mart yerel seçimlerinin en tartışılan konusu İstanbul’daki organize hile ve usulsüzlükler oldu. Şaibeyi tespit eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tam 36 gün sonra İstanbul seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Yerel seçimlerin ardından itiraz süreci 2 Nisan’da başladı ve İstanbul’a ilişkin ilk karar da bu tarihte verildi. AK Parti’nin itirazı üzerine ilk olarak 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Ancak il seçim kurulunun söz konusu kararı durdurması üzerine YSK aynı günün gecesinde olağanüstü toplandı. Ve YSK, sayım işlemlerinin devam etmesi gerektiği yönünde karar aldı. Bu karar, YSK’nın İstanbul itirazlarına ilişkin ilk kararı oldu.

YSK TÜM OYLARIN SAYILMASINI REDDETTİ

İtiraz sürecinin ikinci ayağı olan il seçim kurullarına itirazlar ise 4 Nisan’da yapıldı. 8 Nisan’da olağan itirazların son adımı olan YSK süreci başladı. AK Parti, aynı gün İstanbul’da tüm oylarının yeniden sayılması talebiyle YSK’ya başvurdu. Bu talebi 9 Nisan’da karara bağlayan YSK, başvurunun reddine karar verdi.

ARADAKİ OY FARKI 13 BİNE DÜŞTÜ

31 Mart gecesi Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, aradaki oy farkının 29 bin 408 olduğunu açıkladı. 1 Nisan sabahı YSK Başkanı Sadi Güven ise aradaki oy farkının 27 bin 889 olduğunu belirtti. Ancak yeniden yapılan sayım işlemlerinin ardından binlerce oy AK Parti hanesine yazıldı ve oy farkı 13 bin 729’a kadar düştü. AK Parti, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazını ise 16 Nisan’da yaptı. 31 Mart’tan bu yana şaibeli olduğu tartışılan İstanbul seçimleriyle ilgili düğüm YSK’nın bu kararıyla çözümlenirken, itiraz süreci de tamamlanmış oldu.

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