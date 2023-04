AK Parti İzmir Milletvekili adayı İnan: CHP de terör uzantısıdır

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ o gün milletvekili adaylığı için istifa etmişti. O günü hiç unutmuyorum. O günden itibaren bizim elimizden tuttu. Gönlü ve kalbi o kadar temizdi ki; bizlere temiz siyaseti, ahlaklı siyaseti, sabırlı olmayı öğretti. Üzerimdeki emeği, katkısı ve sevgisi için bu büyük teşkilatın önünde çok teşekkür ediyorum. Ve söz veriyorum. Tüm İzmir teşkilatlarımıza… Çok çalışacağım. Asla sizleri mahcup etmeyeceğim. Bu teşkilatlarda sizlerle her konuda, her ayrıntıda, her meselede yıllarca tartıştığımız, eleştirdiğimiz konuları asla yapmayacağım. Bu teşkilata duyduğum sorumluluğu gençliğimin tüm enerjisiyle harcayacağım.