Yerel Seçim 2019
Seçim 31 Mart 2019 Antalya Yerel Seçim Sonucu-Antalya Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2019 Antalya Yerel Seçim Sonucu-Antalya Seçim Sonuçları

Antalya 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı yerel seçim sonuçları. Antalya il ve ilçelerinde belediye başkanlığı için kimlere ne kadar oy geldi? Seçim sonuçları 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı Antalya seçim sonuçları sayfamızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya seçim sonuçları.
Antalya seçim sonuçları.

Antalya Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Antalya ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Antalya halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Antalya' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Antalya'nın tüm detayları Antalya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Antalya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Akseki Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Alanya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Elmalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Finike Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Gazipaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Gündoğmuş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Kaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Korkuteli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Kumluca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Manavgat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Serik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Antalya Demre Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya İbradı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Kemer Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Aksu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Döşemealtı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Kepez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Konyaaltı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Muratpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ANTALYA

Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehri. 2016 sonu itibarıyla İl Nüfusu: 2.426.356'dır. İlin yüzölçümü 20.177 m2'dir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 5067 kişi ile Muratpaşa'dır.) 19 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 910 mahalle bulunmaktadır.

Tamamı Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alır ve Antalya Körfezi'yle Batı Torosların arasında kurulmuştur. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin altıncı büyük ilidir. Güneyinde Akdeniz, batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta, kuzeydoğusunda Konya, doğusunda ise Karaman ve Mersin illeri vardır.

Antalya şehri, 1980 yılından sonra uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri nedeniyle hızla gelişmiş ve buna paralel olarak il de günümüzde Türkiye'nin en kalabalık beşinci ili olmuştur. Antalya'da ekonomik hayat büyük oranda ticaret, tarım ve turizme dayalıdır.

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Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmıştır ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan ildir.[6] Sırasıyla Likyalılar, Lidyalılar, Pamfilyalılar, Bergamalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti hakimiyetinde bulunan Antalya bu medeniyetlerin hiçbirine başkentlik yapmamıştır.

İlin tamamı Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü'nde yer alır ve Akdeniz ikliminin etki sahasındadır. Yerleşim yerleri haricindeki il topraklarının büyük kısmı tahıl tarlalarıyla kaplı platolardan oluşur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Hava Meydan Komutanlığı Antalya'da bulunmaktadır.

Antalya 2015 yılı G-20 Zirvesi'nin ve Expo 2016'nın ev sahibidir.

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