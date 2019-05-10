CHP ve İP şaşırmış vaziyette

Bunun yanı sıra Bahçeli, yarın İstanbul’a giderek seçim çalışmalarını yakından takip edecek. Seçim çalışmaları devam ederken diğer taraftan da MHP, 31 Mart’ta sandıkta yapılan usulsüzlüğün peşini bırakmıyor. MHP, sandıkta usulsüzlük yaptığı tespit ettiği 3 bin 725 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından YSK’ya başvurularını da değerlendiren Feti Yıldız, “YSK’nın kararlarına karşı bir düzeltme yolu yok. Bu arkadaşlar şaşırmış vaziyettedir. Bunların ben hukukçu olduğundan şüphelenmeye başladım” diye konuştu.