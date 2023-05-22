Hafta sonu sandığa koştular

Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, cuma günü başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar sandıklara akın ederek, seçime büyük ilgi gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu’ndan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 850 bin 32’i yurt dışı temsilciliklerde, 42 bin 539’u gümrük kapılarında olmak üzere toplam 892 bin 571’i oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs’ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

İLK GÜNDE EN FAZLA OY KULLANILAN GÜN

Gurbetçilerin sandığa gösterdiği yoğun ilgiyi değerlendiren Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) MKYK üyesi Adem Taflan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda da yurt dışında rekor katılım beklediklerini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Taflan, 20 Mayıs’ta başlayan ikinci tur oy verme işlemiyle ilgili, “İlk günde en fazla oy kullanılan güne ulaşmış olduk” dedi.

EN FAZLA 1.5 SAAT BEKLİYORLAR

Taflan, “Normalde hafta sonları kullanılan oyların sayısı 250 bini geçemiyordu. Ama bu hafta sonu sandıklara katılım çok yoğundu. Ama 6-7 saat beklenecek kadar bir izdiham yaşanmadı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar en fazla 1.5 saatte oylarını kullanabiliyorlar. Çünkü tek pusulaya oy kullandıkları için süreç seri bir şekilde işliyor” dedi.

ERDOĞAN’A REKOR SÖZÜ VERDİK

“Bizim için Avrupa’da cumartesi ve pazar günleri çok önemli. Çünkü diğer günler iş günü olduğu için 80-150 km öteden oy kullanmak için seçmenlerin sandığa gelmesi biraz zor” diyen Taflan, “14 Mayıs seçimlerinde kullanılan 1 milyon 817 bin 10 oy sayısını yine tutturmak istiyoruz. Bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanı’mıza o sözü verdik” diye konuştu. İlk turda yurt dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 57,5 oy verildiğini hatırlatan Taflan, “28 Mayıs seçimleriyle de çok rahat yüzde 62, yüzde 63’ü bulacağız. Cumhurbaşkanı’mıza da ilettiğimiz rakam yüzde 60” dedi.

Tunus’tan gelen vatandaşlar oy kullandıktan sonra Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Büyükelçilik’te ağırlandı.

Tunus’tan Cezayir’e oy yolculuğu

Tunus’ta yaşayan Türk vatandaşları, oy kullanabilmek için 20 saatlik bir yol katederek Cezayir’e geldi. Vatandaşlar, seçmen sayısı yeterli olmadığı için Tunus’taki Türk Büyükelçiliği’nde sandık kurulmaması nedeniyle özel bir otobüsle Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliği’nde kurulan sandıklarda oy kullandı.

DAHA KALABALIK GELDİK

Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’ne bağlı çalışan Türkçe öğretmeni Kenan Aksoy 5 yıldan beri Tunus’ta yaşadığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Cezayir’e geldik. Daha önceden de birinci tur için birkaç arkadaşımızla gelmiştik” dedi. Aksoy, seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte bu kez Tunus’tan daha büyük bir kafile halinde Cezayir’e geldiklerine dikkati çekerek, “Aslında niyetimiz Libya’ya gitmekti, daha yakın olduğu için fakat oraya gidemedik, rotamızı tekrar Cezayir’e çevirdik” ifadesini kullandı.







