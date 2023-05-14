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Seçim

Saat 17.00'den sonra oy kullanılır mı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 'ne 1 gün kala merak konusu oldu. 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Saat 17.00 den sonra hiçbir seçmen oy kullandırılamaz. Ancak oy verme saatinden önce sandık başına gelip bekleyen seçmenlerin kimlikleri, sandık kurulu başkanı tarafından toplanır ve sırayla oy kullanmalarına izin verilir.

15:49 . 14/05/2023 الأحد
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye'de bugün seçim heyecanı yaşanıyor. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek.


Sıra bekleyenlere oy kullandırılacak

Saat 17.00 den sonra hiçbir seçmen oy kullandırılamaz. Ancak oy verme saatinden önce sandık başına gelip bekleyen seçmenlerin kimlikleri sandık kurulu başkanı tarafından toplanır ve sırayla oy kullanmalarına izin verilir.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.


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