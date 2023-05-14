Saat 17.00'den sonra oy kullanılır mı?

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Türkiye'de bugün seçim heyecanı yaşanıyor. 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erecek.
Sıra bekleyenlere oy kullandırılacak
Saat 17.00 den sonra hiçbir seçmen oy kullandırılamaz. Ancak oy verme saatinden önce sandık başına gelip bekleyen seçmenlerin kimlikleri sandık kurulu başkanı tarafından toplanır ve sırayla oy kullanmalarına izin verilir.