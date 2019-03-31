Seçim 2019 | Adana Tufanbeyli Yerel Seçim  Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Adana Tufanbeyli ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Adana Tufanbeyli seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Adana Tufanbeyli ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Adana Tufanbeyli ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Adana Tufanbeyli canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

ıl ıl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Seyhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Ceyhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Feke Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Karaisalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Karataş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Kozan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Pozantı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Saimbeyli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Tufanbeyli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Adana Yumurtalık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Yüreğir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Aladağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana ımamoğlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Sarıçam Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Adana Çukurova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ADANA

Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km2'dir. İlde km2'ye 160 kişi düşmektedir. (Bu sayı en çok Seyhan ilçesinde 1787 kişidir.)

01.02.2018 TÜİK verilerine göre 4'ü anakent ilçesi (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.

Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir ticaret ve kültür merkezidir.Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.

Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 5,62 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.

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Coğrafya

Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer alan 36°30-38°25 kuzey enlemleri ile 34°48-36°41 doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Adana, tarihte Batılılar tarafından daha çok Kilikya olarak bilinen Çukurova'ya bir giriş kapısı olarak hizmet eden Akdeniz'in kuzeydoğu kenarında bulunmaktadır. Bu geniş düzlük Toros Dağları'nın güneydoğusu boyunca uzanır.

Adana'dan Çukurova'nın batısındaki Tarsus'a giden yol Toros Dağları eteklerindeki tepelerden geçer. Sıcaklık, her yükseltiyle beraber düşer, çünkü yol yaklaşık olarak 4000 m'lik bir rakıma ulaşır ve kayalıklı bir geçit olan Gülek Boğazı'ndan geçer ve İç Anadolu Bölgesi düzlüklerine doğru devam eder.

Şehrin kuzeyini hidroelektrik santrali ve 1956 yılında yapımı tamamlanan Seyhan haznesi kuşatır. Baraj hidroelektrik kuvveti için yapılmış olup alçak Çukurova düzlüğünü sulamak amaçlıdır. Ovaya dökülen şehrin iki sulama kanalı, şehir merkezi boyunca doğudan batıya doğru geçer. Yüreğir Ovasını sulama amaçlı yapılan başka bir kanal da bulunmaktadır.

Adana kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde ve batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Güneyi 160 km'yi bulan Akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü 14.125 km2’dir. Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 metredir.

Adana, Orta Toroslar’ın bir bölümü ile Amanos Dağları tarafından çevrilidir. Toroslar -batıdan doğuya- Uzunyayla’ya kadar uzanır. Bu dağlarda 3000 metreyi geçen yüksekliklerin yanı sıra sert yamaçlara ve derin vadilere rastlanır. Toroslar’ın bu bölümünde İç Anadolu Bölgesi’ni güneye bağlayan en önemli geçit olan Gülek Boğazı bulunur.

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Toros ve Amanoslar ile Akdeniz arasında kalan alana ise Çukurova denir. Misis Dağları pek yüksek olmayan görünümleri ile Çukurova’yı ikiye böler. Güneyde kalan bölüme "Aşağı Ova" kuzeyde kalan bölüme ise "Yukarı Ova" denir.

İl sınırları dahilinde irili ufaklı birçok akarsu bulunmasına rağmen Seyhan ve Ceyhan nehirleri Adana’nın en önemli akarsularıdır.